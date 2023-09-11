https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895539134.html

Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации

Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023

Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации

Условия специальной военной операции, которую проводит РФ, обязывают жить и работать в особых условиях в плане информации, это откладывает отпечаток на работу... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:41

2023-09-11T12:41

2023-09-11T12:45

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857460169_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbcfb3f8bac1147588cf6314dac28bb1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Условия специальной военной операции, которую проводит РФ, обязывают жить и работать в особых условиях в плане информации, это откладывает отпечаток на работу СМИ и людей, способных повлиять на массы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК."Условия специальной военной операции обязывают нас всех в плане информации жить и работать в особых условиях. И конечно же это откладывает отпечаток на всю информационную поляну, на всех представителей СМИ, лидеров общественного мнения, слово которых способно повлиять на массы", - сказал Песков."Определенные дополнительные методы регулирования или даже ужесточение правил вполне обоснованы", - добавил он.

https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, ситуация в днр и лнр