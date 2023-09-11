https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895539134.html
Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации
Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации
Условия специальной военной операции, которую проводит РФ, обязывают жить и работать в особых условиях в плане информации, это откладывает отпечаток на работу... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:41
2023-09-11T12:41
2023-09-11T12:45
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Условия специальной военной операции, которую проводит РФ, обязывают жить и работать в особых условиях в плане информации, это откладывает отпечаток на работу СМИ и людей, способных повлиять на массы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК."Условия специальной военной операции обязывают нас всех в плане информации жить и работать в особых условиях. И конечно же это откладывает отпечаток на всю информационную поляну, на всех представителей СМИ, лидеров общественного мнения, слово которых способно повлиять на массы", - сказал Песков."Определенные дополнительные методы регулирования или даже ужесточение правил вполне обоснованы", - добавил он.
https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html
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дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков ответил на вопрос о работе СМИ в условиях спецоперации
Песков: условия СВО откладывают отпечаток на СМИ и всю информационную поляну