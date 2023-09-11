https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446687.html

Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ

Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ

Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:04

2023-09-11T05:04

2023-09-11T10:10

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_107c192b145fffbf39715199f5a711e9.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Он уточнил, что речь идет о гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе мотострелковой бригады под командованием капитана Александра Андронова."В ходе одного из боев артиллеристам <…> удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — сказал Чехов.В результате противнику не удалось добиться успеха на этом направлении, подчеркнул собеседник агентства."Позиции российских войск были удержаны", — добавил он.Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил начальник пресс-центра.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новодонецкого. Украинская армия потеряла там более 130 человек и гаубицу.

https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446183.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф