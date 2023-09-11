https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446687.html
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:04
2023-09-11T05:04
2023-09-11T10:10
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Он уточнил, что речь идет о гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе мотострелковой бригады под командованием капитана Александра Андронова."В ходе одного из боев артиллеристам <…> удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — сказал Чехов.В результате противнику не удалось добиться успеха на этом направлении, подчеркнул собеседник агентства."Позиции российских войск были удержаны", — добавил он.Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил начальник пресс-центра.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новодонецкого. Украинская армия потеряла там более 130 человек и гаубицу.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
Артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток"
Олег Чехов.
Он уточнил, что речь идет о гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе мотострелковой бригады под командованием капитана Александра Андронова.
"В ходе одного из боев артиллеристам <…> удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — сказал Чехов.
В результате противнику не удалось добиться успеха на этом направлении, подчеркнул собеседник агентства.
"Позиции российских войск были удержаны", — добавил он.
Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил начальник пресс-центра.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новодонецкого. Украинская армия потеряла там более 130 человек и гаубицу.
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого