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Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 11.09.2023 (обновлено: 10:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446687.html
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:04
2023-09-11T10:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Он уточнил, что речь идет о гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе мотострелковой бригады под командованием капитана Александра Андронова."В ходе одного из боев артиллеристам &lt;…&gt; удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — сказал Чехов.В результате противнику не удалось добиться успеха на этом направлении, подчеркнул собеседник агентства."Позиции российских войск были удержаны", — добавил он.Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил начальник пресс-центра.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новодонецкого. Украинская армия потеряла там более 130 человек и гаубицу.
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446183.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ

Артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан"
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы не позволили украинским войскам перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Он уточнил, что речь идет о гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе мотострелковой бригады под командованием капитана Александра Андронова.
"В ходе одного из боев артиллеристам <…> удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление", — сказал Чехов.
В результате противнику не удалось добиться успеха на этом направлении, подчеркнул собеседник агентства.
"Позиции российских войск были удержаны", — добавил он.
Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и профессионализм при выполнении боевых задач, заключил начальник пресс-центра.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новодонецкого. Украинская армия потеряла там более 130 человек и гаубицу.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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