https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446183.html

Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого

Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого - РИА Новости, 11.09.2023

Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:02

2023-09-11T05:02

2023-09-11T05:02

специальная военная операция на украине

угледар

старомайорское

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов. Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной. Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского. "Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - добавил Чехов.

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угледар, старомайорское, вооруженные силы украины, безопасность