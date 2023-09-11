Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446183.html
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого - РИА Новости, 11.09.2023
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:02
2023-09-11T05:02
специальная военная операция на украине
угледар
старомайорское
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов. Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной. Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского. "Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - добавил Чехов.
https://ria.ru/20230911/btr-1895427610.html
угледар
старомайорское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
угледар, старомайорское, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого

МО: группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов.
Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной.
Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского.
"Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - добавил Чехов.
БТР Stryker - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Запорожской области уничтожили два американских БТР, сообщил Рогов
00:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарСтаромайорскоеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала