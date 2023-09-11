https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446183.html
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого - РИА Новости, 11.09.2023
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:02
2023-09-11T05:02
2023-09-11T05:02
специальная военная операция на украине
угледар
старомайорское
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" сорвали ротацию украинских подразделений на позициях в районе Новодонецкого, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. "На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана ротация подразделений ВСУ на позициях в районе Новодонецкого. Уничтожены живая сила и автомобильная техника противника", - сказал Чехов. Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены станция РЭБ в районе Ровнополя, пункты временной дислокации украинских военных в Нескучном, Угледаре, Новомихайловке, а также ангар с автомобильной техникой в Углесборочной. Начальник пресс-центра уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены буксируемая гаубица "Мста-Б" в районе Новоукраинки, минометные расчеты в районах Урожайного, Новодаровки, севернее Владимировки и севернее Никольского. "Нанесены удары авиации по скоплениям живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого, Шахтерского, Новомайорского, Старомайорского и Урожайного. Средствами ПВО сбиты два разведывательных БПЛА "Валькирия", - добавил Чехов.
https://ria.ru/20230911/btr-1895427610.html
угледар
старомайорское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, старомайорское, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Старомайорское, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого
МО: группировка "Восток" сорвала ротацию подразделений ВСУ у Новодонецкого