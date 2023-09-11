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СПЧ назвал правила въезда в ЕС для россиян унизительными - РИА Новости, 11.09.2023
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17:41 11.09.2023 (обновлено: 18:50 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spch-1895635237.html
СПЧ назвал правила въезда в ЕС для россиян унизительными
СПЧ назвал правила въезда в ЕС для россиян унизительными - РИА Новости, 11.09.2023
СПЧ назвал правила въезда в ЕС для россиян унизительными
Правила досмотра россиян при въезде в ЕС унижают человеческое достоинство, заявила постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:41
2023-09-11T18:50
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
общество
германия
мария захарова
еврокомиссия
европейский совет
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правила досмотра россиян при въезде в ЕС унижают человеческое достоинство, заявила постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека."Подобные действия — намеренное унижение человеческого достоинства и осознанное попрание элементарных прав граждан России. И эти действия невозможно рассматривать вне контекста той волны русофобии, которая поднялась в Евросоюзе в последнее время", — говорится в публикации.В Совете по правом человека при президенте призвали начать борьбу с русофобией на законодательном уровне."Необходимость борьбы с русофобией и внесения в российское законодательство соответствующих изменений, предполагающих правовую оценку и наказание за подобные деяния, давно назрела", — подчеркнули в комиссии.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в понедельник в ЕК указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию личных вещей россиян, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
https://ria.ru/20230911/evrosoyuz-1895508139.html
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, общество, германия, мария захарова, еврокомиссия, европейский совет, москва
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Общество, Германия, Мария Захарова, Еврокомиссия, Европейский совет, Москва
СПЧ назвал правила въезда в ЕС для россиян унизительными

СПЧ: правила досмотра россиян при въезде в ЕС унижают человеческое достоинство

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Правила досмотра россиян при въезде в ЕС унижают человеческое достоинство, заявила постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.
«
"Подобные действия — намеренное унижение человеческого достоинства и осознанное попрание элементарных прав граждан России. И эти действия невозможно рассматривать вне контекста той волны русофобии, которая поднялась в Евросоюзе в последнее время", — говорится в публикации.
В Совете по правом человека при президенте призвали начать борьбу с русофобией на законодательном уровне.
"Необходимость борьбы с русофобией и внесения в российское законодательство соответствующих изменений, предполагающих правовую оценку и наказание за подобные деяния, давно назрела", — подчеркнули в комиссии.
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Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях. При этом в понедельник в ЕК указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию личных вещей россиян, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют высокой стоимости и не являются предметами роскоши.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". Причем представитель немецкого Минфина не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста машин добиваться справедливости судебным путем.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.
Жесткие ограничения в отношении россиян действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. А владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.
Кроме того, финские власти уже конфисковали у россиян, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
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