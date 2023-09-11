https://ria.ru/20230911/sollers-1895454018.html

"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке

"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023

"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке

"Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:12

2023-09-11T06:12

2023-09-11T06:12

экономика

авто

владивосток

денис мантуров

соллерс

sollers

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В следующем году на предприятии планируется начать выпускать еще одну модель, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - сказал Мантуров. Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию, в частности за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться на предприятиях "Соллерса" в европейской части страны. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, подчеркнули в компании. По словам главы совета директоров Адиля Ширинова, "Соллерс" рассчитывает, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока. "Именно поэтому запускаем специальные условия его приобретения для покупателей в ДФО", - добавил он. Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме. Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона. Завод "Соллерса" во Владивостоке - "Автомобильные индустриальные технологии" - в прошлом был совместным предприятием с Mazda. На нем выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году, тогда же "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.

https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, владивосток, денис мантуров, соллерс, sollers, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальний восток, вэф-2023