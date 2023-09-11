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"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023
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06:12 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sollers-1895454018.html
"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке
"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023
"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке
"Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:12
2023-09-11T06:12
экономика
авто
владивосток
денис мантуров
соллерс
sollers
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В следующем году на предприятии планируется начать выпускать еще одну модель, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - сказал Мантуров. Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию, в частности за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться на предприятиях "Соллерса" в европейской части страны. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, подчеркнули в компании. По словам главы совета директоров Адиля Ширинова, "Соллерс" рассчитывает, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока. "Именно поэтому запускаем специальные условия его приобретения для покупателей в ДФО", - добавил он. Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме. Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона. Завод "Соллерса" во Владивостоке - "Автомобильные индустриальные технологии" - в прошлом был совместным предприятием с Mazda. На нем выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году, тогда же "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.
https://ria.ru/20230714/sollers-1884116397.html
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экономика, авто, владивосток, денис мантуров, соллерс, sollers, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальний восток, вэф-2023
Экономика, Авто, Владивосток, Денис Мантуров, Соллерс, Sollers, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальний Восток, ВЭФ-2023
"Соллерс" запустил серийное производство пикапов на заводе во Владивостоке

"Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 во Владивостоке

© РИА НовостиНовый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс"
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании Соллерс - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости
Новый пикап ST6 автомобилестроительной компании "Соллерс". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство пикапов Sollers ST6 на своем заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии. В следующем году на предприятии планируется начать выпускать еще одну модель, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа "Соллерс" планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Востоке", - сказал Мантуров.
Проект организации производства пикапов во Владивостоке предусматривает постепенную локализацию, в частности за счет установки двигателей и коробок передач, которые будут выпускаться на предприятиях "Соллерса" в европейской части страны. Также приоритетным направлением локализации является использование российской электроники, подчеркнули в компании.
По словам главы совета директоров Адиля Ширинова, "Соллерс" рассчитывает, что ST6 будет пользоваться особым спросом среди жителей Дальнего Востока. "Именно поэтому запускаем специальные условия его приобретения для покупателей в ДФО", - добавил он.
Пикап Sollers ST6 доступен с бензиновым и дизельным двигателем. Бензиновый развивает мощность 176 лошадиных сил, дизельный - 136 лошадиных сил. Моторы отвечают экологическим нормам "Евро-5" и комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение включает в себя две подушки безопасности, систему напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC и ассистент старта на подъеме.
Цены на бензиновую версию Sollers ST6 стартуют с отметки 2,4 миллиона рублей, на версию с дизельным двигателем – с 2,5 миллиона.
Завод "Соллерса" во Владивостоке - "Автомобильные индустриальные технологии" - в прошлом был совместным предприятием с Mazda. На нем выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году, тогда же "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.
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"Соллерс" купил завод японской Isuzu в Ульяновске
14 июля, 09:06
 
ЭкономикаАвтоВладивостокДенис МантуровСоллерсSollersМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальний ВостокВЭФ-2023
 
 
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