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"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
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07:22 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895462993.html
"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ
"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ
ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:22
2023-09-11T07:22
экономика
хабаровский край
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития добывающей и металлургической промышленности на территории Хабаровского края, а также обеспечения сырьевого суверенитета РФ в сфере добычи, переработки и производства олова, сообщила компания. Торжественное подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и президент ПАО "Селигдар" Константин Бейрит. На церемонии подписания Евтухов отметил: "Реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината, предусмотренного соглашением, позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова. Отмечу, что в рамках соглашения также планируется подготовить предложения по господдержке оловянной промышленности". Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также сказал: "Хабаровский край – национальный лидер по добыче олова. На территории нашего региона выпускается почти 90% олова в концентрате. Строительство комбината по глубокой переработке оловянных концентратов на базе месторождений Хабаровского края позволит замкнуть цикл производства олова в регионе. В условиях санкций реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения сырьевого суверенитета Российской Федерации". ПАО "Русолово" - ведущая оловодобывающая компания в России, обладает значительным потенциалом по запасам металла. За прошлый год её производство олова в концентрате составило 2,9 тысячи тонн. Кроме этого выпускаются олово, вольфрам, медь и серебро в концентратах. К 2025 году планируется увеличение производства до 6 тысяч тонн олова. Активы холдинга "Селигдар" расположены в шести субъектах РФ. Предприятия "Селигдара" также производят золото, в 2022 году было добыто более 7,55 тонны. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, хабаровский край, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Хабаровский край, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ

"Селигдар" подписал с Минпромторгом и Хабаровским краем соглашение по олову

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития добывающей и металлургической промышленности на территории Хабаровского края, а также обеспечения сырьевого суверенитета РФ в сфере добычи, переработки и производства олова, сообщила компания.
Торжественное подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и президент ПАО "Селигдар" Константин Бейрит.
На церемонии подписания Евтухов отметил: "Реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината, предусмотренного соглашением, позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова. Отмечу, что в рамках соглашения также планируется подготовить предложения по господдержке оловянной промышленности".
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также сказал: "Хабаровский край – национальный лидер по добыче олова. На территории нашего региона выпускается почти 90% олова в концентрате. Строительство комбината по глубокой переработке оловянных концентратов на базе месторождений Хабаровского края позволит замкнуть цикл производства олова в регионе. В условиях санкций реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения сырьевого суверенитета Российской Федерации".
ПАО "Русолово" - ведущая оловодобывающая компания в России, обладает значительным потенциалом по запасам металла. За прошлый год её производство олова в концентрате составило 2,9 тысячи тонн. Кроме этого выпускаются олово, вольфрам, медь и серебро в концентратах. К 2025 году планируется увеличение производства до 6 тысяч тонн олова. Активы холдинга "Селигдар" расположены в шести субъектах РФ. Предприятия "Селигдара" также производят золото, в 2022 году было добыто более 7,55 тонны.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Минприроды и МИИГАиК подписали соглашение на ВЭФ
06:53
 
ЭкономикаХабаровский крайРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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