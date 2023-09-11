https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895462993.html

"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ

"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

"Селигдар" подписал соглашение с Минпромторгом и Хабаровским краем на ВЭФ

ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:22

2023-09-11T07:22

экономика

хабаровский край

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. ПАО "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), министерство промышленности и торговли РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития добывающей и металлургической промышленности на территории Хабаровского края, а также обеспечения сырьевого суверенитета РФ в сфере добычи, переработки и производства олова, сообщила компания. Торжественное подписание состоялось в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и президент ПАО "Селигдар" Константин Бейрит. На церемонии подписания Евтухов отметил: "Реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината, предусмотренного соглашением, позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова. Отмечу, что в рамках соглашения также планируется подготовить предложения по господдержке оловянной промышленности". Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев также сказал: "Хабаровский край – национальный лидер по добыче олова. На территории нашего региона выпускается почти 90% олова в концентрате. Строительство комбината по глубокой переработке оловянных концентратов на базе месторождений Хабаровского края позволит замкнуть цикл производства олова в регионе. В условиях санкций реализация проекта имеет беспрецедентное значение для обеспечения сырьевого суверенитета Российской Федерации". ПАО "Русолово" - ведущая оловодобывающая компания в России, обладает значительным потенциалом по запасам металла. За прошлый год её производство олова в концентрате составило 2,9 тысячи тонн. Кроме этого выпускаются олово, вольфрам, медь и серебро в концентратах. К 2025 году планируется увеличение производства до 6 тысяч тонн олова. Активы холдинга "Селигдар" расположены в шести субъектах РФ. Предприятия "Селигдара" также производят золото, в 2022 году было добыто более 7,55 тонны. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895458759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, хабаровский край, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023