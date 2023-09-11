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Собянин пообещал сделать Москву еще лучше - РИА Новости, 11.09.2023
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02:35 11.09.2023 (обновлено: 02:49 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895434696.html
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше - РИА Новости, 11.09.2023
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал сделать все, чтобы город стал "еще круче и краше, впереди... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:35
2023-09-11T02:49
москва
единый день голосования в россии — 2023
сергей собянин
политика
госдума рф
цик рф
московская городская дума
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал сделать все, чтобы город стал "еще круче и краше, впереди всей планеты"."Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи", - написал Собянин в своем личном блоге.Как следует из предварительных данных ЦИК России, Собянин после подсчета 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах мэра столицы набирает 76,40% (2 419 437 голосов), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 8,12% (257 155), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов - 5,68% (179 747), вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков - 5,34% (169 041), первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в ГД Дмитрий Гусев - 3,94% (124 843).
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москва, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, политика, госдума рф, цик рф, московская городская дума
Москва, Единый день голосования в России — 2023, Сергей Собянин, Политика, Госдума РФ, ЦИК РФ, Московская городская дума
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше

Собянин поблагодарил москвичей за поддержку и пообещал сделать Москву еще лучше

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку на выборах и пообещал сделать все, чтобы город стал "еще круче и краше, впереди всей планеты".
"Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи", - написал Собянин в своем личном блоге.
Как следует из предварительных данных ЦИК России, Собянин после подсчета 85,22% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах мэра столицы набирает 76,40% (2 419 437 голосов), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 8,12% (257 155), вице-спикер Госдумы Борис Чернышов - 5,68% (179 747), вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков - 5,34% (169 041), первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в ГД Дмитрий Гусев - 3,94% (124 843).
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
МоскваЕдиный день голосования в России — 2023Сергей СобянинПолитикаГосдума РФЦИК РФМосковская городская дума
 
 
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