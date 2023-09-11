https://ria.ru/20230911/slutskiy-1895442728.html
Слуцкий прокомментировал результаты ЛДПР на выборах
Слуцкий прокомментировал результаты ЛДПР на выборах - РИА Новости, 11.09.2023
Слуцкий прокомментировал результаты ЛДПР на выборах
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что выборная кампания 2023 года доказала "мощный рост популярности" партии в России. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:16
2023-09-11T04:16
2023-09-11T04:16
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что выборная кампания 2023 года доказала "мощный рост популярности" партии в России. В телеграм-канале ЛДПР опубликовано видеообращение Слуцкого из штаба партии. "Здесь фактически все, кто участвовал в нашей выборной кампании, доказавшей мощный рост популярности ЛДПР в стране. Есть пара субъектов, где у нас есть вопросы… Но в целом, результат превзошел ожидания. Это показывает особое доверие людей, показывает мощный рост ЛДПР в партийной архитектуре сегодняшней России", - отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что ЛДПР продолжит работать, так как вскоре предстоит "важнейшая политическая конструкция президентских выборов", развивать также необходимо недавно запущенные партийные проекты, которые уже показали эффективность. "Но 10 сентября, Единый день голосования, останется в памяти как день, когда мы еще раз доказали свою состоятельность, свою востребованность", - добавил Слуцкий. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня. Голосование началось 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ запланировали выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Единый день голосования в России
Слуцкий прокомментировал результаты ЛДПР на выборах
Слуцкий: выборная кампания доказала мощный рост популярности ЛДПР в России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил
, что выборная кампания 2023 года доказала "мощный рост популярности" партии в России.
В телеграм-канале ЛДПР опубликовано видеообращение Слуцкого из штаба партии. "Здесь фактически все, кто участвовал в нашей выборной кампании, доказавшей мощный рост популярности ЛДПР в стране. Есть пара субъектов, где у нас есть вопросы… Но в целом, результат превзошел ожидания. Это показывает особое доверие людей, показывает мощный рост ЛДПР в партийной архитектуре сегодняшней России", - отметил Слуцкий.
Он подчеркнул, что ЛДПР продолжит работать, так как вскоре предстоит "важнейшая политическая конструкция президентских выборов", развивать также необходимо недавно запущенные партийные проекты, которые уже показали эффективность.
"Но 10 сентября, Единый день голосования, останется в памяти как день, когда мы еще раз доказали свою состоятельность, свою востребованность", - добавил Слуцкий.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня. Голосование началось 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ запланировали выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России