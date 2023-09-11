https://ria.ru/20230911/shvetsiya-1895440053.html

Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины

Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины - РИА Новости, 11.09.2023

Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины

Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:50

2023-09-11T03:50

2023-09-11T10:12

в мире

украина

швеция

киев

магдалена андерссон

ульф кристерссон

нато

f-16

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд."Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть", — прокомментировал журналист.Он также добавил, что правительство Швеции не дает гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживается какой-либо стратегии. Однако, заключил Стенлунд, Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса.Ранее председатель Социал-демократической партии Швеции и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон заявила о необходимости подготовиться к отправке истребителей Gripen Украине. Однако действующий премьер Ульф Кристерссон сообщил, что королевство не планирует поставлять Киеву истребители.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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