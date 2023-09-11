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Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины - РИА Новости, 11.09.2023
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины
Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:50
2023-09-11T03:50
2023-09-11T10:12
в мире
украина
швеция
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магдалена андерссон
ульф кристерссон
нато
f-16
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд."Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть", — прокомментировал журналист.Он также добавил, что правительство Швеции не дает гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживается какой-либо стратегии. Однако, заключил Стенлунд, Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса.Ранее председатель Социал-демократической партии Швеции и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон заявила о необходимости подготовиться к отправке истребителей Gripen Украине. Однако действующий премьер Ульф Кристерссон сообщил, что королевство не планирует поставлять Киеву истребители.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, швеция, киев, магдалена андерссон, ульф кристерссон, нато, f-16
В мире, Украина, Швеция, Киев, Магдалена Андерссон, Ульф Кристерссон, НАТО, F-16
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины
SwebbTV: Швеция оказалась в худшей ситуации из-за помощи Украине