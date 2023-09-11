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Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины - РИА Новости, 11.09.2023
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03:50 11.09.2023 (обновлено: 10:12 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/shvetsiya-1895440053.html
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины - РИА Новости, 11.09.2023
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины
Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:50
2023-09-11T10:12
в мире
украина
швеция
киев
магдалена андерссон
ульф кристерссон
нато
f-16
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд."Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть", — прокомментировал журналист.Он также добавил, что правительство Швеции не дает гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживается какой-либо стратегии. Однако, заключил Стенлунд, Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса.Ранее председатель Социал-демократической партии Швеции и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон заявила о необходимости подготовиться к отправке истребителей Gripen Украине. Однако действующий премьер Ульф Кристерссон сообщил, что королевство не планирует поставлять Киеву истребители.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, швеция, киев, магдалена андерссон, ульф кристерссон, нато, f-16
В мире, Украина, Швеция, Киев, Магдалена Андерссон, Ульф Кристерссон, НАТО, F-16
Худшая ситуация. На Западе раскрыли, чем обернулась поддержка Украины

SwebbTV: Швеция оказалась в худшей ситуации из-за помощи Украине

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швеция оказалась в наихудшей ситуации из-за поддержки Украины. Об этом в интервью swebbTV рассказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.
«
"Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие. Остальные ограничились тем, что так и так предстоит заменить или модернизировать. Это касается и истребителей F-16. А самолеты Gripen — лучшее, что у нас есть", — прокомментировал журналист.
Он также добавил, что правительство Швеции не дает гражданам возможности решать судьбу членства страны в НАТО и не придерживается какой-либо стратегии. Однако, заключил Стенлунд, Швеция ведет себя так, будто бы уже стала частью альянса.
Ранее председатель Социал-демократической партии Швеции и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон заявила о необходимости подготовиться к отправке истребителей Gripen Украине. Однако действующий премьер Ульф Кристерссон сообщил, что королевство не планирует поставлять Киеву истребители.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Глава МИД Швеции ответил на вопрос о возможном вступлении в НАТО
1 сентября, 12:49
 
В миреУкраинаШвецияКиевМагдалена АндерссонУльф КристерссонНАТОF-16
 
 
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