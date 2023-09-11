https://ria.ru/20230911/shtraf-1895580672.html

В Ярославской области массово штрафуют грузовики за превышение веса

В Ярославской области массово штрафуют грузовики за превышение веса - РИА Новости, 11.09.2023

В Ярославской области массово штрафуют грузовики за превышение веса

Штрафы за превышение весогабаритных показателей на сумму более 500 миллионов рублей выписаны с начала 2023 года в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:27

2023-09-11T14:27

2023-09-11T15:05

авто

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Штрафы за превышение весогабаритных показателей на сумму более 500 миллионов рублей выписаны с начала 2023 года в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе пресс-конференции. "Мы уже развернули нейросеть на пунктах весогабаритного контроля. Ее тяжело объехать. У нас люди творческие живут в стране, закрывают номера, придумывают много интересного. Могу сказать, что нейросеть работает, и вне зависимости от того, есть номера на машине или нет, фура будет идентифицирована и штраф все равно придет", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что на установку всех запланированных в Ярославской области пунктов весогабаритного контроля будет направлено 2,5 миллиарда рублей. "А уже сейчас 500 миллионов рублей в виде штрафов нам пришло. Думаю, буквально за год мы вернем все деньги, которые потратили, и серьезно пополним наш дорожный фонд", - отметил Михаил Евраев. Сообщается, что всего на территории региона под контролем правительства области будет установлено 25 пунктов весогабаритного контроля. На сегодняшний день работают пять из них. Еще шесть будут установлены и начнут действовать в этом году. Оставшиеся будут смонтированы к лету следующего года. Губернатор отметил, что порядка 2,5 миллиарда рублей на установку пунктов пришлось снять с дорожного фонда. "Но если мы не защитим наши дороги, то ремонт во многом будет бесполезен. Когда идут фуры с огромным перевесом – с карьеров, с металлом, лесом – это серьезная нагрузка на наши дороги", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20230907/shtraf-1894650609.html

https://ria.ru/20230828/zhile-1892782694.html

ярославская область

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авто, ярославская область, михаил евраев