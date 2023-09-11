https://ria.ru/20230911/shtraf-1895455459.html

Минпромторг: штраф ФАС по "делу металлургов" потенциально возможен

Минпромторг: штраф ФАС по "делу металлургов" потенциально возможен - РИА Новости, 11.09.2023

Минпромторг: штраф ФАС по "делу металлургов" потенциально возможен

"Дело металлургов" по завышению цен на горячекатаный прокат находится в активной стадии, штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по нему... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:26

2023-09-11T06:26

2023-09-11T06:26

экономика

владивосток

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

виктор евтухов

новолипецкий металлургический комбинат

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Дело металлургов" по завышению цен на горячекатаный прокат находится в активной стадии, штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по нему потенциально возможен, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Во-первых, никто не прекращал это дело (металлургов - ред.). Поэтому оно, соответственно, находится в достаточно активной стадии. Вопрос в том, что сегодня ФАС, исходя из принятых на себя обязательств металлургическими компаниями, в принципе предъявила им претензии, исходя из минимального размера", - рассказ он журналистам в кулуарах ВЭФ. На вопрос о том, будет ли штраф, он ответил, что "потенциально он возможен". Ранее в июне глава ФАС Максим Шаскольский сообщил РИА Новости, что служба продолжает судиться с компаниями-участниками "дела металлургов", мировые соглашения не были достигнуты. До этого, в январе, ФАС подтверждала в суде возможность заключения мировых соглашений по делу о ценах на прокат с компаниями "Северсталь", НЛМК и ММК на фоне ухудшения их финансового положения. В феврале 2022 года служба признала, что ММК, НЛМК и "Северсталь" с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС выдала компаниям предписания о прекращении нарушений. Также были приняты постановления по административным делам. Компании, не согласившись с решениями, предписаниями и постановлениями службы, решили обжаловать их в судах. Позже в ходе судебных заседаний компании ходатайствовали о заключении мировых соглашений. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владивосток, федеральная антимонопольная служба (фас россии), виктор евтухов, новолипецкий металлургический комбинат, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2023