https://ria.ru/20230911/shpitsbergen-1895520715.html
Стала известна дата запуска туристического чартера из России на Шпицберген
Стала известна дата запуска туристического чартера из России на Шпицберген - РИА Новости, 11.09.2023
Стала известна дата запуска туристического чартера из России на Шпицберген
Первый чартер с туристами из России на Шпицберген планируется запустить с началом сезона – в апреле следующего года, городом вылета станет Москва или Мурманск,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:34
2023-09-11T11:34
2023-09-11T11:34
туризм
новости - туризм
шпицберген
северный ледовитый океан
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Первый чартер с туристами из России на Шпицберген планируется запустить с началом сезона – в апреле следующего года, городом вылета станет Москва или Мурманск, а стоить перелет будет меньше 100 тысяч рублей в обе стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов. Он рассказал, что на прошлой неделе трест получил так называемое "санкционное изъятие" на полеты из России на Шпицберген начиная уже с 15 сентября этого года, однако сезон в Арктике кончается – уже с конца октября там начнется полярная ночь. Так что потребности в чартере просто нет: "Всех, кого нужно, мы уже завезли регулярными рейсами". Сами перевозки трест рассчитывает начать до конца года, а вот туристов планирует завозить с апреля. "Я бы хотел все же, чтобы первый рейс с туристами полетел уже после окончания полярной ночи, в апреле", – заявил Неверов. Он добавил, что само получение разрешения на полеты – это для компании "очень большая веха, очень большой прорыв, потому что если есть санкционное разрешение, можно уже подаваться в Росавиацию за допуском на полет". Летать чартер будет из Москвы или Мурманска, по плану – дважды в месяц. Стоить такой перелет будет сравнительно недорого. "Пока на судно в 130 мест – это было меньше 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это очень дешево. Через ту же Норвегию сейчас лететь намного дороже – 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками и нужна норвежская виза, а в случае чартера и она не понадобится, и лететь всего 4 часа", – пояснил Неверов. В июне Неверов заявлял, что чартерный рейс из России на Шпицберген хотят запустить уже в августе-сентябре, пока же ведется поиск авиаперевозчика. В сентябре заместитель генерального директора компании Антон Сергеев рассказывал РИА Новости, что норвежский МИД уже разъяснил тресту порядок получения разрешения на полеты, а запустить чартер могут этой осенью. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шпицберген, северный ледовитый океан, дальневосточный федеральный университет
Туризм, Новости - Туризм, Шпицберген, Северный Ледовитый океан, Дальневосточный федеральный университет
Стала известна дата запуска туристического чартера из России на Шпицберген
"Арктикуголь" запустит чартеры из России на Шпицберген в апреле 2024 года
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Первый чартер с туристами из России на Шпицберген планируется запустить с началом сезона – в апреле следующего года, городом вылета станет Москва или Мурманск, а стоить перелет будет меньше 100 тысяч рублей в обе стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
Он рассказал, что на прошлой неделе трест получил так называемое "санкционное изъятие" на полеты из России на Шпицберген начиная уже с 15 сентября этого года, однако сезон в Арктике кончается – уже с конца октября там начнется полярная ночь. Так что потребности в чартере просто нет: "Всех, кого нужно, мы уже завезли регулярными рейсами".
«
Сами перевозки трест рассчитывает начать до конца года, а вот туристов планирует завозить с апреля. "Я бы хотел все же, чтобы первый рейс с туристами полетел уже после окончания полярной ночи, в апреле", – заявил Неверов.
Он добавил, что само получение разрешения на полеты – это для компании "очень большая веха, очень большой прорыв, потому что если есть санкционное разрешение, можно уже подаваться в Росавиацию за допуском на полет".
Летать чартер будет из Москвы или Мурманска, по плану – дважды в месяц. Стоить такой перелет будет сравнительно недорого. "Пока на судно в 130 мест – это было меньше 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это очень дешево. Через ту же Норвегию сейчас лететь намного дороже – 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками и нужна норвежская виза, а в случае чартера и она не понадобится, и лететь всего 4 часа", – пояснил Неверов.
В июне Неверов заявлял
, что чартерный рейс из России на Шпицберген хотят запустить уже в августе-сентябре, пока же ведется поиск авиаперевозчика. В сентябре заместитель генерального директора компании Антон Сергеев рассказывал РИА Новости, что норвежский МИД уже разъяснил тресту порядок получения разрешения на полеты, а запустить чартер могут этой осенью.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане
между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии
над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
На российском Шпицбергене рассказали о планах по развитию туризма