https://ria.ru/20230907/shpitsbergen-1894784163.html

На Шпицберген уже осенью могут запустить чартеры из России

На Шпицберген уже осенью могут запустить чартеры из России - РИА Новости, 07.09.2023

На Шпицберген уже осенью могут запустить чартеры из России

Трест "Арктикуголь" в начале осени хочет запустить чартеры из Москвы на архипелаг Шпицберген, норвежский МИД уже разъяснил порядок получения такого разрешения,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:20

2023-09-07T16:20

2023-09-07T16:21

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Трест "Арктикуголь" в начале осени хочет запустить чартеры из Москвы на архипелаг Шпицберген, норвежский МИД уже разъяснил порядок получения такого разрешения, но дата запуска пока неясна, заявил РИА Новости заместитель генерального директора компании Антон Сергеев. "Мы обратились к норвежским властям с просьбой одобрить запуск чартеров в сентябре-октябре. МИД Норвегии на этой неделе разъяснил порядок получения такого разрешения и выдал соответствующий документ, который при соблюдении ряда условий может сделать возможным прямое чартерное сообщение", – рассказал Сергеев. Он отметил, что о возобновлении чартерного сообщения компания говорила с российскими и норвежскими властями с начала года, но о запуске в ближайшее время речи пока не идет: трест просто не сможет мобилизовать достаточное количество работников, так как многие из них живут в отдаленных регионах. "Впоследствии трест направит в Министерство иностранных дел новую заявку с уточнением даты вылета", – добавил Сергеев. В июне генеральный директор треста Ильдар Неверов в интервью РИА Новости заявлял, что чартерный рейс из России на Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре. В конце августа генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило рассказывал, что "Арктикуголь" продолжает работу над запуском чартера и ведет поиск авиаперевозчика. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.

https://ria.ru/20230829/shpitsbergen-1892726278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шпицберген, норвегия, авиарейсы