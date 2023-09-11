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В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:02 11.09.2023 (обновлено: 21:01 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/shkola-1895676674.html
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах
Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:02
2023-09-11T21:01
общество
россия
александр бугаев
вэф-2023
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
владивосток
год педагога и наставника
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас начался второй учебный год для наших регионов, вернувшихся в состав нашей Родины. Именно так мы для себя их и называем. Больше 1300 школ работают сейчас, и значительная часть работает в очном формате, я хочу это подчеркнуть", - сказал Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html
россия
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общество, россия, александр бугаев, вэф-2023, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владивосток
Общество, Россия, Александр Бугаев, ВЭФ-2023, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Владивосток, Год педагога и наставника
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах

Минпросвещения: большинство школ в новых регионах работают в очном формате

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
"У нас начался второй учебный год для наших регионов, вернувшихся в состав нашей Родины. Именно так мы для себя их и называем. Больше 1300 школ работают сейчас, и значительная часть работает в очном формате, я хочу это подчеркнуть", - сказал Бугаев.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Минпросвещения сообщило о спокойной эпидемиологической обстановке в школах
Вчера, 05:42
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияАлександр БугаевВЭФ-2023Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Владивосток
 
 
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