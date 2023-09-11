https://ria.ru/20230911/shkola-1895676674.html
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах
Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:02
2023-09-11T20:02
2023-09-11T21:01
общество
россия
александр бугаев
вэф-2023
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
владивосток
год педагога и наставника
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас начался второй учебный год для наших регионов, вернувшихся в состав нашей Родины. Именно так мы для себя их и называем. Больше 1300 школ работают сейчас, и значительная часть работает в очном формате, я хочу это подчеркнуть", - сказал Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html
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общество, россия, александр бугаев, вэф-2023, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владивосток
Общество, Россия, Александр Бугаев, ВЭФ-2023, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Владивосток, Год педагога и наставника
В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах
Минпросвещения: большинство школ в новых регионах работают в очном формате