https://ria.ru/20230911/shkola-1895676674.html

В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах

В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023

В Минпросвещения сообщили о формате работы школ в новых регионах

Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:02

2023-09-11T20:02

2023-09-11T21:01

общество

россия

александр бугаев

вэф-2023

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

владивосток

год педагога и наставника

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Большинство школ новых регионов России работают в очном формате, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "У нас начался второй учебный год для наших регионов, вернувшихся в состав нашей Родины. Именно так мы для себя их и называем. Больше 1300 школ работают сейчас, и значительная часть работает в очном формате, я хочу это подчеркнуть", - сказал Бугаев. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/obstanovka-1895450930.html

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владивосток

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общество, россия, александр бугаев, вэф-2023, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), владивосток