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Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе - РИА Новости, 11.09.2023
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14:58 11.09.2023 (обновлено: 15:04 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/shkola-1895591044.html
Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе
Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе - РИА Новости, 11.09.2023
Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе
Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области прооперирован, он находится в реанимации в состоянии... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:58
2023-09-11T15:04
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области прооперирован, он находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна, сообщил журналистам министр здравоохранения области Юрий Кобзев."Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в больницу в Тананроге... Больной прооперирован. В настоящее время находится в реанимации, у него медикаментозный сон. Состояние средней тяжести", - сказал он.Кобзев добавил, что еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе

Минздрав: пострадавший при нападении подростка в ростовской школе прооперирован

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области прооперирован, он находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна, сообщил журналистам министр здравоохранения области Юрий Кобзев.
«
"Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в больницу в Тананроге... Больной прооперирован. В настоящее время находится в реанимации, у него медикаментозный сон. Состояние средней тяжести", - сказал он.
Кобзев добавил, что еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.
В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.
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