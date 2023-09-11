https://ria.ru/20230911/shkola-1895591044.html

Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе

Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе - РИА Новости, 11.09.2023

Медики рассказали о пострадавшем при нападении подростка в ростовской школе

Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области прооперирован, он находится в реанимации в состоянии... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:58

2023-09-11T14:58

2023-09-11T15:04

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Один из пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области прооперирован, он находится в реанимации в состоянии медикаментозного сна, сообщил журналистам министр здравоохранения области Юрий Кобзев."Человек, который получил проникающие ранения, был доставлен в больницу в Тананроге... Больной прооперирован. В настоящее время находится в реанимации, у него медикаментозный сон. Состояние средней тяжести", - сказал он.Кобзев добавил, что еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.В понедельник утром 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с кухонным ножом на людей при попытке зайти в учебное заведение. Пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. По данным следствия, подросток планировал убить одного из учителей школы.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область