https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе - РИА Новости, 11.09.2023
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе
Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:21
2023-09-11T10:21
2023-09-11T10:32
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Ранее губернатор Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток, вооруженный ножом и в маске, при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых. Им оказался ученик 9-го класса этой школы, он страдает психическим заболеванием."В следственный отдел по Неклиновскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о том, что сегодня около 8.00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников", - сказал представитель СУСК.В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, организована проверка.
https://ria.ru/20230616/napadeniya-1878605063.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе
Две сотрудницы школы пострадали при нападении подростка в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток, вооруженный ножом и в маске, при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых. Им оказался ученик 9-го класса этой школы, он страдает психическим заболеванием.
«
"В следственный отдел по Неклиновскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о том, что сегодня около 8.00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников", - сказал представитель СУСК.
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, организована проверка.
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