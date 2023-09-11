https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html

СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе

СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе - РИА Новости, 11.09.2023

СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе

Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:21

2023-09-11T10:21

2023-09-11T10:32

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Ранее губернатор Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток, вооруженный ножом и в маске, при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых. Им оказался ученик 9-го класса этой школы, он страдает психическим заболеванием."В следственный отдел по Неклиновскому району СУСК России по Ростовской области поступило сообщение о том, что сегодня около 8.00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения двум сотрудницам школы, а также родственнику одного из учеников", - сказал представитель СУСК.В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, организована проверка.

https://ria.ru/20230616/napadeniya-1878605063.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область