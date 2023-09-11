https://ria.ru/20230911/sekret-1895451980.html

Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР

Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР

Нужно чуть больше времени, чтобы понять китайских партнеров по бизнесу, нюанс таких отношений состоит в том, что китайцы никогда прямо не говорят "нет",... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:53

2023-09-11T05:53

2023-09-11T05:53

россия

владивосток

конфуций

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нужно чуть больше времени, чтобы понять китайских партнеров по бизнесу, нюанс таких отношений состоит в том, что китайцы никогда прямо не говорят "нет", россияне же прямые и откровенные, рассказал китайский блогер Ли Эньлинь, выступая на Восточном экономическом форуме. "Китайцы более сложные в плане бизнеса и дружбы, потому что мы никогда прямо не говорим "нет". Это на самом деле очень сильно мучает, я думаю, всех русских бизнесменов, у которых было общение с Китаем", - сказал он. По его словам, еще древний мыслитель и философ Конфуций говорил, что прямо отказывать нельзя. "Но на самом деле те, кто уже начал работать с китайцами, понимают, что мы на самом деле тоже открыты. Просто мы с первого раза и с первых отношений не открываем душу, не показываем свои реальные цели", - рассказал Ли Эньлинь. "Большое хорошее качество России - прямота и откровенность. Что вы хотите получить, то вы и скажете. Вам просто потребуется чуть больше времени общаться с китайскими коллегами, повторить еще раз, что вы хотите - и в конечном итоге получите нужный ответ", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/rossiya-1895079688.html

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россия, владивосток, конфуций, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023