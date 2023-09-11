https://ria.ru/20230911/sekret-1895451980.html
Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР
Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР - РИА Новости, 11.09.2023
Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР
Нужно чуть больше времени, чтобы понять китайских партнеров по бизнесу, нюанс таких отношений состоит в том, что китайцы никогда прямо не говорят "нет",... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:53
2023-09-11T05:53
2023-09-11T05:53
россия
владивосток
конфуций
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нужно чуть больше времени, чтобы понять китайских партнеров по бизнесу, нюанс таких отношений состоит в том, что китайцы никогда прямо не говорят "нет", россияне же прямые и откровенные, рассказал китайский блогер Ли Эньлинь, выступая на Восточном экономическом форуме. "Китайцы более сложные в плане бизнеса и дружбы, потому что мы никогда прямо не говорим "нет". Это на самом деле очень сильно мучает, я думаю, всех русских бизнесменов, у которых было общение с Китаем", - сказал он. По его словам, еще древний мыслитель и философ Конфуций говорил, что прямо отказывать нельзя. "Но на самом деле те, кто уже начал работать с китайцами, понимают, что мы на самом деле тоже открыты. Просто мы с первого раза и с первых отношений не открываем душу, не показываем свои реальные цели", - рассказал Ли Эньлинь. "Большое хорошее качество России - прямота и откровенность. Что вы хотите получить, то вы и скажете. Вам просто потребуется чуть больше времени общаться с китайскими коллегами, повторить еще раз, что вы хотите - и в конечном итоге получите нужный ответ", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, конфуций, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Владивосток, Конфуций, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Эксперт раскрыл секрет диалога с бизнесменами КНР
Эксперт заявил, что китайцы никогда прямо не говорят "нет"
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нужно чуть больше времени, чтобы понять китайских партнеров по бизнесу, нюанс таких отношений состоит в том, что китайцы никогда прямо не говорят "нет", россияне же прямые и откровенные, рассказал китайский блогер Ли Эньлинь, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Китайцы более сложные в плане бизнеса и дружбы, потому что мы никогда прямо не говорим "нет". Это на самом деле очень сильно мучает, я думаю, всех русских бизнесменов, у которых было общение с Китаем", - сказал он.
По его словам, еще древний мыслитель и философ Конфуций
говорил, что прямо отказывать нельзя.
"Но на самом деле те, кто уже начал работать с китайцами, понимают, что мы на самом деле тоже открыты. Просто мы с первого раза и с первых отношений не открываем душу, не показываем свои реальные цели", - рассказал Ли Эньлинь.
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"Большое хорошее качество России
- прямота и откровенность. Что вы хотите получить, то вы и скажете. Вам просто потребуется чуть больше времени общаться с китайскими коллегами, повторить еще раз, что вы хотите - и в конечном итоге получите нужный ответ", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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