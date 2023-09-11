https://ria.ru/20230911/sdelki-1895442564.html

Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей

Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей, сообщил зампред правления кредитной... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:12

2023-09-11T04:12

2023-09-11T04:12

экономика

владивосток

анатолий попов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "С начала 2023 года "Сбер" профинансировал M&A сделок (слияние и поглощение - ред.) на сумму более 500 миллиардов рублей. Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Попов напомнил, что банк даже создал специальный коробочный продукт в этой сфере, чтобы сделать более доступными сделки слияния и поглощения для среднего бизнеса. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442419.html

владивосток

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Максим Горбачев

экономика, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет