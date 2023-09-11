https://ria.ru/20230911/sdelki-1895442564.html
Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей
Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей
Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей, сообщил зампред правления кредитной... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:12
2023-09-11T04:12
2023-09-11T04:12
экономика
владивосток
анатолий попов
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк с начала года профинансировал сделки слияния и поглощения российских компаний на более чем 500 миллиардов рублей, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "С начала 2023 года "Сбер" профинансировал M&A сделок (слияние и поглощение - ред.) на сумму более 500 миллиардов рублей. Помимо кредитов, для M&A финансирования активно используются продукты акционерного и мезонинного финансирования", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Попов напомнил, что банк даже создал специальный коробочный продукт в этой сфере, чтобы сделать более доступными сделки слияния и поглощения для среднего бизнеса. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет
Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на полтриллиона рублей
Сбербанк профинансировал сделки слияния и поглощения на 500 миллиардов рублей