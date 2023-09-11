https://ria.ru/20230911/sdelka-1895542109.html

В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку

В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку

Нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку, если ее часть не выполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:48

2023-09-11T12:48

2023-09-11T13:02

экономика

дмитрий песков

зерновая сделка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку, если ее часть не выполняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нельзя бесконечно реализовывать сделку, если часть этой сделки не выполняется. И, действительно, президент Путин несколько раз проявлял добрую волю, руководствуясь прежде всего ответственной позицией Российской Федерации как в том числе и гаранта продовольственной безопасности на земном шаре. Но это не может продолжаться бесконечно", - сказал Песков в интервью РБК.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, зерновая сделка, россия