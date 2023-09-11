https://ria.ru/20230911/sdelka-1895539700.html

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке

Точной даты переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по зерновой сделке нет, но при необходимости они могут встретиться... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:43

2023-09-11T12:43

2023-09-11T12:57

зерновая сделка

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Точной даты переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по зерновой сделке нет, но при необходимости они могут встретиться достаточно оперативно, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК."Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону, и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год для того, чтобы встретиться вместе. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - сказал он.

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

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зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, в мире