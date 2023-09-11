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Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023
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12:43 11.09.2023 (обновлено: 12:57 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895539700.html
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке
Точной даты переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по зерновой сделке нет, но при необходимости они могут встретиться... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:43
2023-09-11T12:57
зерновая сделка
россия
турция
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Точной даты переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по зерновой сделке нет, но при необходимости они могут встретиться достаточно оперативно, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК."Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону, и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год для того, чтобы встретиться вместе. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - сказал он.
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зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Зерновая сделка, Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке

Песков заявил об отсутствии точной даты переговоров Путина и Эрдогана по зерну

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Точной даты переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по зерновой сделке нет, но при необходимости они могут встретиться достаточно оперативно, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в интервью РБК.
«
"Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону, и визиты их согласуются достаточно оперативно. Поэтому сейчас точной даты нет, но они условились, что при необходимости они не будут ждать еще год для того, чтобы встретиться вместе. Они могут встретиться достаточно оперативно при необходимости", - сказал он.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки
9 сентября, 10:49
 
Зерновая сделкаРоссияТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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