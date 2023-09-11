https://ria.ru/20230911/sberbank-1895440856.html

Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае

Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае

Сбербанк продолжает работу над открытием своего филиала в Китае, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:56

2023-09-11T03:56

2023-09-11T03:56

экономика

китай

россия

владивосток

сбербанк россии

сбер

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает работу над открытием своего филиала в Китае, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. "Сбер" активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике", - сказал он. "Россия тоже имеет хорошие технологические наработки. Во время нашего последнего визита в Китай мы обсуждали, чем "Сбер" и Россия могут поделиться с нашими партнерами в Китае", - добавил он. Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. В мае Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/sberbank-1895440330.html

китай

россия

владивосток

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экономика, китай, россия, владивосток, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023