https://ria.ru/20230911/sberbank-1895440856.html
Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае
Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае
Сбербанк продолжает работу над открытием своего филиала в Китае, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:56
2023-09-11T03:56
2023-09-11T03:56
экономика
китай
россия
владивосток
сбербанк россии
сбер
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает работу над открытием своего филиала в Китае, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. "Сбер" активно приветствует наших партнеров здесь в России, и, конечно, сам помогает развивать бизнес. У нас есть представительство в Китае, мы активно развиваем наше присутствие, работаем над открытием филиала в Китайской Народной Республике", - сказал он. "Россия тоже имеет хорошие технологические наработки. Во время нашего последнего визита в Китай мы обсуждали, чем "Сбер" и Россия могут поделиться с нашими партнерами в Китае", - добавил он. Сейчас у Сбербанка в Китае работает представительство. В мае Ведяхин говорил, что Сбербанк ожидает открытия своего филиала в Китае до конца текущего года. В начале июля он уточнял, что Сбербанк будет развивать международный бизнес, но не будет иметь дочерних банков, для работы на международных рынках есть другие форматы. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, китай, россия, владивосток, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Китай, Россия, Владивосток, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае
Ведяхин: Сбербанк продолжает работу над открытием филиала в Китае