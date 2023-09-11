https://ria.ru/20230911/sberbank-1895440330.html
В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием
В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием - РИА Новости, 11.09.2023
В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием
Более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка, заявил первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:51
2023-09-11T03:51
2023-09-11T03:51
экономика
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. "На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы видим более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием", - сказал он. "Еще 20 лет назад это были единицы, может быть, десятки компаний. В результате мы видим тысячи китайских компаний, которые успешно работают на территории РФ", - добавил он. По его словам, поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, но включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием
Более 7,5 тысяч компаний с китайским участием являются клиентами Сбербанка
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме.
«
"На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы видим более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием", - сказал он.
"Еще 20 лет назад это были единицы, может быть, десятки компаний. В результате мы видим тысячи китайских компаний, которые успешно работают на территории РФ", - добавил он.
По его словам, поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, но включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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