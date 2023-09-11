https://ria.ru/20230911/sberbank-1895440330.html

В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием

В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием - РИА Новости, 11.09.2023

В Сбербанке рассказали о количестве компаний-партнеров с китайским участием

Более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка, заявил первый заместитель председателя правления... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:51

2023-09-11T03:51

2023-09-11T03:51

экономика

владивосток

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием являются корпоративными клиентами Сбербанка, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме. "На сегодняшний день в нашей клиентской базе мы видим более 7,5 тысячи компаний-резидентов с китайским участием", - сказал он. "Еще 20 лет назад это были единицы, может быть, десятки компаний. В результате мы видим тысячи китайских компаний, которые успешно работают на территории РФ", - добавил он. По его словам, поддержка китайских клиентов не ограничивается традиционными банковскими продуктами, но включает и технологические решения, и всестороннюю экспертизу по российскому рынку. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230909/yuani-1895134043.html

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экономика, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023