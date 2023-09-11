https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895678554.html
В Кремле назвали санкции против России незаконными
В Кремле назвали санкции против России незаконными - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле назвали санкции против России незаконными
Атмосфера вокруг России далеко не конструктивна, страна находится под беспрецедентными санкциями, но все больше адаптируется к ним, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:19
2023-09-11T20:19
2023-09-11T20:19
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Атмосфера вокруг России далеко не конструктивна, страна находится под беспрецедентными санкциями, но все больше адаптируется к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в в интервью "Известиям". "Мы с вами живем в период, когда мы по многим азимутам окружены весьма недружелюбными, враждебными тенденциями. Атмосфера далеко не конструктивна, мы живем под беспрецедентным гнетом экономических санкций, которые считаем абсолютно незаконными, и всё больше адаптируемся к этому", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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россия, дмитрий песков, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали санкции против России незаконными
Песков: Россия адаптируется к незаконным санкциям со стороны Запада