https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895678554.html

В Кремле назвали санкции против России незаконными

В Кремле назвали санкции против России незаконными - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле назвали санкции против России незаконными

Атмосфера вокруг России далеко не конструктивна, страна находится под беспрецедентными санкциями, но все больше адаптируется к ним, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:19

2023-09-11T20:19

2023-09-11T20:19

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Атмосфера вокруг России далеко не конструктивна, страна находится под беспрецедентными санкциями, но все больше адаптируется к ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в в интервью "Известиям". "Мы с вами живем в период, когда мы по многим азимутам окружены весьма недружелюбными, враждебными тенденциями. Атмосфера далеко не конструктивна, мы живем под беспрецедентным гнетом экономических санкций, которые считаем абсолютно незаконными, и всё больше адаптируемся к этому", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

россия

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россия, дмитрий песков, экономика