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Страны ЕС занимаются практической реализацией санкций, уточнили в ЕК - РИА Новости, 11.09.2023
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14:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895577409.html
Страны ЕС занимаются практической реализацией санкций, уточнили в ЕК
Страны ЕС занимаются практической реализацией санкций, уточнили в ЕК - РИА Новости, 11.09.2023
Страны ЕС занимаются практической реализацией санкций, уточнили в ЕК
Еврокомиссия на фоне пояснения о запрете на ввоз в ЕС личного автотранспорта граждан России напомнила, что решения по реализации европейских санкций принимают... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:18
2023-09-11T14:18
евросоюз
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Еврокомиссия на фоне пояснения о запрете на ввоз в ЕС личного автотранспорта граждан России напомнила, что решения по реализации европейских санкций принимают государства Евросоюза, ЕК только дает рекомендации. "Действующие санкции - это часть законодательства ЕС. Государства ЕС должны соблюдать эти санкции. Что касается конкретных действий, конкретных ситуаций, то государства несут ответственность за их реализацию, мы предоставляем инструкции для того, чтобы они могли выполнять свои обязательства", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок. При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи вплоть до шампуней и туалетной бумаги. Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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евросоюз, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии, совет ес
Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России, Совет ЕС
Страны ЕС занимаются практической реализацией санкций, уточнили в ЕК

В ЕК уточнили, что страны Евросоюза занимаются практической реализацией санкций

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Еврокомиссия на фоне пояснения о запрете на ввоз в ЕС личного автотранспорта граждан России напомнила, что решения по реализации европейских санкций принимают государства Евросоюза, ЕК только дает рекомендации.
"Действующие санкции - это часть законодательства ЕС. Государства ЕС должны соблюдать эти санкции. Что касается конкретных действий, конкретных ситуаций, то государства несут ответственность за их реализацию, мы предоставляем инструкции для того, чтобы они могли выполнять свои обязательства", - сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
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В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС не должны препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило слухи о том, что российские туристы не могут ввозить в ЕС личные вещи вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.
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