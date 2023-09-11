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В ЕК подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под санкции - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
13:53 11.09.2023 (обновлено: 13:59 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895570326.html
В ЕК подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под санкции
В ЕК подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под санкции - РИА Новости, 11.09.2023
В ЕК подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под санкции
В Еврокомиссии подтвердили, что личные автомашины туристов из РФ, въезжающих в ЕС, попадают под санкции союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:59
россия
еврокомиссия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии подтвердили, что личные автомашины туристов из РФ, въезжающих в ЕС, попадают под санкции союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. "Это не новый запрет, он действует уже достаточное длительное время... Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Европейского союза", - сообщил он. В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях. Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер. В частности, в документе "Часто задаваемые вопросы" по европейским антироссийским санкциям ЕК отрицательно ответила на вопрос: "Могут ли граждане России временно ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?" "Нет. Статья 3i постановления Совета ЕС 833/2014 запрещает приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI к постановлению, происходящих из России или экспортируемых из России. Сюда входят автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код 8703", - указывается в пояснении. Под данным кодом в санкционном постановлении Совета ЕС 833/2014 значатся "легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки менее десяти человек". В Еврокомиссии также пояснил, что не имеет значение цель и сроки ввоза автомобиля. "При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код, указанный в приложении XXI (например, под код 8703), и имеют российское происхождение или экспортируются из России. Скорее всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, под которые они попадут… также не имеют значения", - пояснили в Еврокомиссии. Приложение XXI в положении о санкциях ЕС против РФ включает сотни наименований товаров, импорт которых из России в ЕС запрещен. Сюда вошли морепродукты, икра, крепкий алкоголь, табачные изделия, косметика, в том числе для ухода за лицом, волосами, полостью рта, маникюра, педикюра, средства личной гигиены, предметы одежды и обуви, телефоны, изделия из драгметаллов, техника и многое другое. В то же время, ранее Еврокомиссия поясняла ситуацию с золотыми украшениями частных лиц и отвечала на вопрос о возможности путешествовать с личными золотыми украшениями между ЕС и Россией. "Запрет не распространяется на золотые украшения для личного пользования физических лиц, путешествующих в Евросоюз… при условии, что они принадлежат этим лицам и не предназначены для продажи", - указали тогда в Еврокомиссии.
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россия, еврокомиссия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, новости - туризм
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
В ЕК подтвердили, что автомобили российских туристов попадают под санкции

Представитель ЕК Ферри: автомобили российских туристов попадают под санкции ЕС

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии подтвердили, что личные автомашины туристов из РФ, въезжающих в ЕС, попадают под санкции союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.
"Это не новый запрет, он действует уже достаточное длительное время... Что касается автомобилей, то да, они попадают под санкции и не могут въезжать на территорию Европейского союза", - сообщил он.
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В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, "скорее всего", распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, а соответственно граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях.
Санкции Евросоюза утверждаются единогласным решением Совета ЕС, в который входят представители всех 27 государств сообщества. Однако вопросы применения санкций и их интерпретации входят в ведение правительств отдельных государств союза. Еврокомиссия, в свою очередь, дает рекомендации по соблюдению ограничительных мер.
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В частности, в документе "Часто задаваемые вопросы" по европейским антироссийским санкциям ЕК отрицательно ответила на вопрос: "Могут ли граждане России временно ввозить на территорию Евросоюза, например, для туристических поездок, личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI и попадающие под запрет в соответствии со статьей 3i постановления Совета ЕС 833/2014?"
"Нет. Статья 3i постановления Совета ЕС 833/2014 запрещает приобретение, импорт или передачу, прямо или косвенно, товаров, перечисленных в приложении XXI к постановлению, происходящих из России или экспортируемых из России. Сюда входят автотранспортные средства (легковые автомобили), подпадающие под код 8703", - указывается в пояснении. Под данным кодом в санкционном постановлении Совета ЕС 833/2014 значатся "легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки менее десяти человек".
В Еврокомиссии также пояснил, что не имеет значение цель и сроки ввоза автомобиля. "При этом не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим, если транспортные средства подпадают под код, указанный в приложении XXI (например, под код 8703), и имеют российское происхождение или экспортируются из России. Скорее всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. Продолжительность их возможного пребывания в Союзе и, соответственно, таможенные процедуры, под которые они попадут… также не имеют значения", - пояснили в Еврокомиссии.
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Приложение XXI в положении о санкциях ЕС против РФ включает сотни наименований товаров, импорт которых из России в ЕС запрещен. Сюда вошли морепродукты, икра, крепкий алкоголь, табачные изделия, косметика, в том числе для ухода за лицом, волосами, полостью рта, маникюра, педикюра, средства личной гигиены, предметы одежды и обуви, телефоны, изделия из драгметаллов, техника и многое другое.
В то же время, ранее Еврокомиссия поясняла ситуацию с золотыми украшениями частных лиц и отвечала на вопрос о возможности путешествовать с личными золотыми украшениями между ЕС и Россией. "Запрет не распространяется на золотые украшения для личного пользования физических лиц, путешествующих в Евросоюз… при условии, что они принадлежат этим лицам и не предназначены для продажи", - указали тогда в Еврокомиссии.
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