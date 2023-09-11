https://ria.ru/20230911/samoobespechennost-1895448149.html

В рамках ВЭФ обсудили развитие производств на Дальнем Востоке

В рамках ВЭФ обсудили развитие производств на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023

В рамках ВЭФ обсудили развитие производств на Дальнем Востоке

Дальний Восток пока далек от самообеспеченности по целому ряду позиций, крупные торговые сети могут помочь сформировать необходимую инфраструктуру, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:20

2023-09-11T05:20

2023-09-11T05:20

экономика

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Дальний Восток пока далек от самообеспеченности по целому ряду позиций, крупные торговые сети могут помочь сформировать необходимую инфраструктуру, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в рамках ВЭФ. "По целому ряду позиций Дальний Восток далек от самообеспеченности. Я очень надеюсь, что приход, в том числе крупных сетей, позволит сформировать инфраструктуру, в том числе логистическую инфраструктуру, в том числе стимулировать развитие производств по тем прежде всего направлениям, по которым уровень самообеспеченности не очень высок, это и овощи, и бахчевые, и молочные продукты. То есть те позиции, которые не везут традиционно на дальние расстояние, и те позиции, по которым уровень самообеспеченности Дальнего Востока пока не очень высок", - сказал Белов. В свою очередь вице-президент по GR ритейлера Х5 Group Станислав Богданов отметил, что есть сложности с "борщевой" группой не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране. "Но тем не менее здесь (на Дальнем Востоке - ред.) ощущается наиболее остро: есть проблема с овощехранилищем, с техникой, с транспортом и - самое главное - рабочие руки. Здесь тоже есть такая тенденция, что не хватает достаточно сотрудников", - сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/priamure-1895346113.html

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023