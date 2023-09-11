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Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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09:21 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/samolety-1895479040.html
Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ
Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ
Сроки боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдет, заявил представитель воздушных сил РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:21
2023-09-11T09:21
украина
россия
сша
сергей лавров
алексей резников
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пентагон
f-16
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сроки боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдет, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что истребители F-16 впервые могут быть использованы весной 2024 года. "Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", - ответил Игнат в эфире телеканала "Рада" на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, россия, сша, сергей лавров, алексей резников, нато, пентагон, f-16
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Алексей Резников, НАТО, Пентагон, F-16
Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ

Представитель ВВС Украины: нельзя определить сроки боевого применения F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сроки боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдет, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что истребители F-16 впервые могут быть использованы весной 2024 года.
"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", - ответил Игнат в эфире телеканала "Рада" на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой.
Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровАлексей РезниковНАТОПентагонF-16
 
 
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