https://ria.ru/20230911/samolety-1895479040.html

Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ

Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

Украина не сможет применять F-16 этой зимой, заявили в ВСУ

Сроки боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдет, заявил представитель воздушных сил РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:21

2023-09-11T09:21

2023-09-11T09:21

украина

россия

сша

сергей лавров

алексей резников

нато

пентагон

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851629283_0:213:3069:1939_1920x0_80_0_0_005d3f643f72f4319987b0d33a61ec58.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сроки боевого применения истребителей F-16 украинскими пилотами невозможно определить, предстоящей зимой этого не произойдет, заявил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что истребители F-16 впервые могут быть использованы весной 2024 года. "Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы – начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться", - ответил Игнат в эфире телеканала "Рада" на вопрос, возможно ли применение истребителей F-16 предстоящей зимой. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893430302.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, сша, сергей лавров, алексей резников, нато, пентагон, f-16