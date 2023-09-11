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"Росатом" и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве

"Росатом" и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2023

"Росатом" и "Аэрофлот" заключили меморандум о сотрудничестве

"Аэрофлот" и "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере производства комплектующих и компонентов для технического обслуживания и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:30

2023-09-11T08:30

2023-09-11T09:09

экономика

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере производства комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолётов иностранного производства в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости."Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере разработки, испытаний, производства и технического обслуживания изделий авиационной техники....В рамках сотрудничества будет налажено производство комплектующих и компонентов для технического обслуживания и ремонта самолётов иностранного производства, с получением одобрения авиационных властей", - говорится в сообщении "Аэрофлота" к подписанию.Документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Документацию, необходимую для изготовления и ремонта авиационных компонентов, будет разрабатывать конструкторское бюро "Аэрофлота".Отмечается, что в марте 2023 года "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиационной техники ФАП-21J с расширенными полномочиями. В партнёрстве с госкорпорацией "Росатом" авиакомпания планирует выстроить полный цикл процесса импортозамещения значительного количества комплектующих и компонентов иностранного производства."Сотрудничество Аэрофлота и "Росатома" станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке лётной годности ВС иностранного производства, эксплуатируемых группой "Аэрофлот" и другими российскими авиаперевозчиками... Это позволит успешно выполнять задачи по обеспечению бесперебойности и безопасности воздушных перевозок в России",- прокомментировал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023