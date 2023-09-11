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Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы - РИА Новости, 11.09.2023
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05:20 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/samolet-1895448277.html
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы - РИА Новости, 11.09.2023
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы
Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:20
2023-09-11T05:20
происшествия
магадан
хабаровск
чукотка
ан-12
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МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости. Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы, задержаны внутрирегиональные рейсы, рассказал РИА Новости директор аэропорта Дмитрий Сиволобов. "Действительно, произошел такой инцидент. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО "АСЦ "Сибниа-Тест", который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан. Самолет из Москвы отправился в Петропавловск-Камчатский на запасной аэродром. Не смог приземлиться и рейс из Новосибирска. Задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек", - рассказал Сиволобов. Он добавил, что сейчас Ан-12 откатывают тралом, проблема практически решена.
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хабаровск
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происшествия, магадан, хабаровск, чукотка, ан-12
Происшествия, Магадан, Хабаровск, Чукотка, Ан-12
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы

Самолет Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости. Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы, задержаны внутрирегиональные рейсы, рассказал РИА Новости директор аэропорта Дмитрий Сиволобов.
«
"Действительно, произошел такой инцидент. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО "АСЦ "Сибниа-Тест", который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан. Самолет из Москвы отправился в Петропавловск-Камчатский на запасной аэродром. Не смог приземлиться и рейс из Новосибирска. Задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек", - рассказал Сиволобов.
Он добавил, что сейчас Ан-12 откатывают тралом, проблема практически решена.
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Вчера, 14:56
 
ПроисшествияМагаданХабаровскЧукоткаАн-12
 
 
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