https://ria.ru/20230911/samolet-1895448277.html

Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы

Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы - РИА Новости, 11.09.2023

Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы

Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:20

2023-09-11T05:20

2023-09-11T05:20

происшествия

магадан

хабаровск

чукотка

ан-12

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МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости. Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы, задержаны внутрирегиональные рейсы, рассказал РИА Новости директор аэропорта Дмитрий Сиволобов. "Действительно, произошел такой инцидент. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО "АСЦ "Сибниа-Тест", который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан. Самолет из Москвы отправился в Петропавловск-Камчатский на запасной аэродром. Не смог приземлиться и рейс из Новосибирска. Задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек", - рассказал Сиволобов. Он добавил, что сейчас Ан-12 откатывают тралом, проблема практически решена.

https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

магадан

хабаровск

чукотка

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происшествия, магадан, хабаровск, чукотка, ан-12