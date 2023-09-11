https://ria.ru/20230911/samolet-1895448277.html
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы - РИА Новости, 11.09.2023
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы
Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:20
2023-09-11T05:20
2023-09-11T05:20
происшествия
магадан
хабаровск
чукотка
ан-12
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_123:0:900:437_1920x0_80_0_0_3f086eb3e328c4097b1d564a77811fc2.jpg
МАГАДАН, 11 сен — РИА Новости. Грузовой самолет Ан-12 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магадана из-за чего несколько бортов были вынуждены уйти на другие аэродромы, задержаны внутрирегиональные рейсы, рассказал РИА Новости директор аэропорта Дмитрий Сиволобов. "Действительно, произошел такой инцидент. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО "АСЦ "Сибниа-Тест", который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился с взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан. Самолет из Москвы отправился в Петропавловск-Камчатский на запасной аэродром. Не смог приземлиться и рейс из Новосибирска. Задержаны рейсы в Эвенск, Кепервеем и Певек", - рассказал Сиволобов. Он добавил, что сейчас Ан-12 откатывают тралом, проблема практически решена.
https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html
магадан
хабаровск
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_85:0:885:600_1920x0_80_0_0_857078d832d28fc7d1e184493b512701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магадан, хабаровск, чукотка, ан-12
Происшествия, Магадан, Хабаровск, Чукотка, Ан-12
Грузовой Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы
Самолет Ан-12 прервал работу аэропорта Магадана, выкатившись с полосы