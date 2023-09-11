https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895447566.html

Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко

Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023

Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко

Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:14

2023-09-11T05:14

2023-09-11T05:14

сахалин

сахалинская область

владивосток

валерий лимаренко

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Сохраняются (контакты). Более того, они уходить не собираются, собираются развивать отношения", - сказал Лимаренко. Он отметил, что был на пуске одного из объектов - компрессорной дожимной станции. "Японцы там присутствуют, они радовались вместе со мной как пускается объект, несмотря на то, что в это время русские специалисты делали пусконаладку, все сервисы по этому объекту, то есть полностью заменили западные компании", - добавил Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895438588.html

сахалин

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владивосток

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Максим Горбачев

сахалин, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023