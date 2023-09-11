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Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023
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05:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895447566.html
Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко
Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023
Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко
Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:14
2023-09-11T05:14
сахалин
сахалинская область
владивосток
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Сохраняются (контакты). Более того, они уходить не собираются, собираются развивать отношения", - сказал Лимаренко. Он отметил, что был на пуске одного из объектов - компрессорной дожимной станции. "Японцы там присутствуют, они радовались вместе со мной как пускается объект, несмотря на то, что в это время русские специалисты делали пусконаладку, все сервисы по этому объекту, то есть полностью заменили западные компании", - добавил Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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сахалин, сахалинская область, владивосток, валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Сахалин, Сахалинская область, Владивосток, Валерий Лимаренко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Японские компании не собираются уходить с Сахалина, сообщил Лимаренко

Лимаренко: японские компании не собираются уходить с Сахалина

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Японские компании не собираются уходить из Сахалинской области, они намерены развивать отношения, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
"Сохраняются (контакты). Более того, они уходить не собираются, собираются развивать отношения", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что был на пуске одного из объектов - компрессорной дожимной станции.
"Японцы там присутствуют, они радовались вместе со мной как пускается объект, несмотря на то, что в это время русские специалисты делали пусконаладку, все сервисы по этому объекту, то есть полностью заменили западные компании", - добавил Лимаренко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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СахалинСахалинская областьВладивостокВалерий ЛимаренкоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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