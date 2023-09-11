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Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы - РИА Новости, 13.09.2023
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14:38 11.09.2023 (обновлено: 09:43 13.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ryba-1896028925.html
Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы
Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы - РИА Новости, 13.09.2023
Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы
Мошенники подделывают документы и незаконно получают квоты для ловли рыбы якобы в качестве представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС),... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T14:38
2023-09-13T09:43
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мошенники подделывают документы и незаконно получают квоты для ловли рыбы якобы в качестве представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС), рассказала представителю Генпрокуратуры президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял. Семинар-совещание "Реализация прав коренных малочисленных народов РФ" с участием представителей Генпрокуратуры и аппарата омбудсмена прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Одзял заявила на совещании, что в текущем году наблюдается множество "псевдопредставителей КМНС", обращающихся за квотами на ловлю рыбы. Позднее она объяснила РИА Новости, что по используемой схеме подделываются свидетельства о рождении. "Вот ваше свидетельство о рождении, допустим, написано "мама", "папа", да, обычно написано у коренных народов там "ульч", "удэгеец", "нанаец"... и так далее. Тут люди как бы берут и меняют - написано, не знаю, там "китаец", "грузин", кто угодно - откопировали сначала, потом замазали штрихом, потом еще раз откопировали, сверху написали уже ручкой. Вот явные следы подделки документов, ничего мы не можем поделать", - констатирует собеседница. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы

Коренные народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛов камбалы и минтая в Уссурийском заливе
Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лов камбалы и минтая в Уссурийском заливе . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мошенники подделывают документы и незаконно получают квоты для ловли рыбы якобы в качестве представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС), рассказала представителю Генпрокуратуры президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.
Семинар-совещание "Реализация прав коренных малочисленных народов РФ" с участием представителей Генпрокуратуры и аппарата омбудсмена прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Одзял заявила на совещании, что в текущем году наблюдается множество "псевдопредставителей КМНС", обращающихся за квотами на ловлю рыбы.
Позднее она объяснила РИА Новости, что по используемой схеме подделываются свидетельства о рождении.
"Вот ваше свидетельство о рождении, допустим, написано "мама", "папа", да, обычно написано у коренных народов там "ульч", "удэгеец", "нанаец"... и так далее. Тут люди как бы берут и меняют - написано, не знаю, там "китаец", "грузин", кто угодно - откопировали сначала, потом замазали штрихом, потом еще раз откопировали, сверху написали уже ручкой. Вот явные следы подделки документов, ничего мы не можем поделать", - констатирует собеседница.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Нина Вейсалова - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Организацию сотрудничества коренных народов могут создать в России и Китае
11 сентября, 13:26
 
ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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