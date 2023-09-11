https://ria.ru/20230911/ryba-1896028925.html

Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы

Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы - РИА Новости, 13.09.2023

Народы Севера пожаловались на аферистов, получающих квоты на ловлю рыбы

Мошенники подделывают документы и незаконно получают квоты для ловли рыбы якобы в качестве представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС),... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-11T14:38

2023-09-11T14:38

2023-09-13T09:43

общество

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мошенники подделывают документы и незаконно получают квоты для ловли рыбы якобы в качестве представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС), рассказала представителю Генпрокуратуры президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял. Семинар-совещание "Реализация прав коренных малочисленных народов РФ" с участием представителей Генпрокуратуры и аппарата омбудсмена прошел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Одзял заявила на совещании, что в текущем году наблюдается множество "псевдопредставителей КМНС", обращающихся за квотами на ловлю рыбы. Позднее она объяснила РИА Новости, что по используемой схеме подделываются свидетельства о рождении. "Вот ваше свидетельство о рождении, допустим, написано "мама", "папа", да, обычно написано у коренных народов там "ульч", "удэгеец", "нанаец"... и так далее. Тут люди как бы берут и меняют - написано, не знаю, там "китаец", "грузин", кто угодно - откопировали сначала, потом замазали штрихом, потом еще раз откопировали, сверху написали уже ручкой. Вот явные следы подделки документов, ничего мы не можем поделать", - констатирует собеседница. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023