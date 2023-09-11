https://ria.ru/20230911/ryba-1895602007.html
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну - РИА Новости, 11.09.2023
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну
Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:35
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. "По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта. Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", - добавляет служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну
Россельхознадзор: Китай разрешил 12 рыбным предприятиям из РФ экспорт продукции
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает
Россельхознадзор.
"По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", - говорится в сообщении.
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России
Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта.
Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов.
"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", - добавляет служба.