Рейтинг@Mail.ru
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.09.2023 (обновлено: 15:35 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ryba-1895602007.html
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну - РИА Новости, 11.09.2023
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну
Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:32
2023-09-11T15:35
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480868_552:0:4193:2048_1920x0_80_0_0_70154aecefa5ae13cf36bdc60d47f1f7.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. "По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", - говорится в сообщении. Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта. Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов. "Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", - добавляет служба.
https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890480868_1007:0:3738:2048_1920x0_80_0_0_c3ca8b3afbf839594dfbc8c16025f3ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Китай разрешил 12 предприятиям из России экспорт рыбы в страну

Россельхознадзор: Китай разрешил 12 рыбным предприятиям из РФ экспорт продукции

© iStock.com / SupercaliphotolisticРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / Supercaliphotolistic
Рыба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор.
"По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", - говорится в сообщении.
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России
12 апреля, 15:33
Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта.
Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов.
"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", - добавляет служба.
 
ЭкономикаКитайРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала