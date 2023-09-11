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В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore - РИА Новости, 11.09.2023
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06:51 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rustore-1895458388.html
В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore
В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore - РИА Новости, 11.09.2023
В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore
Требования предустановки российского магазина приложений RuStore на гаджеты, продаваемые в РФ, исполняют пока в основном китайские производители, рассказали РИА РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:51
2023-09-11T06:51
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
максут шадаев
huawei technologies
google
realme
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Требования предустановки российского магазина приложений RuStore на гаджеты, продаваемые в РФ, исполняют пока в основном китайские производители, рассказали РИА Новости в Роскачестве. RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. "По факту на данный момент требования правительства исполняют в основном китайские производители смартфонов - Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Что же касается других производителей, то тут на данный момент остается открытым вопрос о том, как конечные продавцы будут обеспечивать выполнение этих самых требований, ведь компании, ушедшие с российского рынка, не заинтересованы в этих предустановках, тем более если их продукт по всем документам отгружается и реализуется в совершенно других странах", - заявили там. Отмечается, что для нормального функционирования RuStore в системы смартфонов Huawei, например, должны быть установлены компоненты Google. Однако в организации напомнили, что из-за американских санкций в отношении компании, техника потеряла доступ к ее сервисам, и специалистами Huawei были разработаны свои, альтернативные сервисы. "Хотя есть возможность поставить сервисы Google на устройства и уже сверху предустанавливать отечественный магазин, производитель уже выступал против данных действий. Это ожидаемая реакция, так как такая надстройка будет сильно сказываться на производительности устройства и стабильности работы сервисов", - пояснили там. Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS, а также о том, что планирует адаптировать его под отечественную операционную систему (ОС) "Аврора" до конца 2023 года. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе рассказал журналистам, что министерство планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах - это позволит избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств.
https://ria.ru/20230906/rustore-1894585508.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, максут шадаев, huawei technologies, google, realme
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Максут Шадаев, Huawei Technologies, Google, Realme
В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore

Роскачество: требование установки RuStore исполняют в основном китайские бренды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android. - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Требования предустановки российского магазина приложений RuStore на гаджеты, продаваемые в РФ, исполняют пока в основном китайские производители, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
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"По факту на данный момент требования правительства исполняют в основном китайские производители смартфонов - Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Что же касается других производителей, то тут на данный момент остается открытым вопрос о том, как конечные продавцы будут обеспечивать выполнение этих самых требований, ведь компании, ушедшие с российского рынка, не заинтересованы в этих предустановках, тем более если их продукт по всем документам отгружается и реализуется в совершенно других странах", - заявили там.
Отмечается, что для нормального функционирования RuStore в системы смартфонов Huawei, например, должны быть установлены компоненты Google. Однако в организации напомнили, что из-за американских санкций в отношении компании, техника потеряла доступ к ее сервисам, и специалистами Huawei были разработаны свои, альтернативные сервисы.
"Хотя есть возможность поставить сервисы Google на устройства и уже сверху предустанавливать отечественный магазин, производитель уже выступал против данных действий. Это ожидаемая реакция, так как такая надстройка будет сильно сказываться на производительности устройства и стабильности работы сервисов", - пояснили там.
Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS, а также о том, что планирует адаптировать его под отечественную операционную систему (ОС) "Аврора" до конца 2023 года. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе рассказал журналистам, что министерство планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах - это позволит избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинМаксут ШадаевHuawei TechnologiesGoogleRealme
 
 
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