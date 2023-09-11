В Роскачестве указали, какие бренды предустанавливают RuStore
Роскачество: требование установки RuStore исполняют в основном китайские бренды
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.
RuStore - магазин и портал приложений, игр и другого контента для мобильного телефона на базе Android.. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Требования предустановки российского магазина приложений RuStore на гаджеты, продаваемые в РФ, исполняют пока в основном китайские производители, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
RuStore стал обязательным для предварительной установки на продаваемые электронные устройства в России с 1 января 2023 года. Отечественный магазин приложений был запущен в мае 2022 года. Он был разработан по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а его созданием занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.
"По факту на данный момент требования правительства исполняют в основном китайские производители смартфонов - Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Что же касается других производителей, то тут на данный момент остается открытым вопрос о том, как конечные продавцы будут обеспечивать выполнение этих самых требований, ведь компании, ушедшие с российского рынка, не заинтересованы в этих предустановках, тем более если их продукт по всем документам отгружается и реализуется в совершенно других странах", - заявили там.
Отмечается, что для нормального функционирования RuStore в системы смартфонов Huawei, например, должны быть установлены компоненты Google. Однако в организации напомнили, что из-за американских санкций в отношении компании, техника потеряла доступ к ее сервисам, и специалистами Huawei были разработаны свои, альтернативные сервисы.
"Хотя есть возможность поставить сервисы Google на устройства и уже сверху предустанавливать отечественный магазин, производитель уже выступал против данных действий. Это ожидаемая реакция, так как такая надстройка будет сильно сказываться на производительности устройства и стабильности работы сервисов", - пояснили там.
Сейчас RuStore доступен лишь пользователям ОС Android, но VK заявляла, что рассматривает возможность адаптации приложения под устройства iOS, а также о том, что планирует адаптировать его под отечественную операционную систему (ОС) "Аврора" до конца 2023 года. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе рассказал журналистам, что министерство планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений RuStore сразу на заводах - это позволит избавиться от повышения цен на смартфоны и сохранит гарантию для устройств.