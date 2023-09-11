https://ria.ru/20230911/rubl-1895493970.html

Пик ослабления рубля пройден, заявил Орешкин

Пик ослабления рубля пройден, заявил Орешкин - РИА Новости, 11.09.2023

Пик ослабления рубля пройден, заявил Орешкин

Пик ослабления рубля уже пройден, сейчас факторы складываются в пользу его укрепления, сообщил помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:10

2023-09-11T10:10

2023-09-11T10:46

максим орешкин

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Пик ослабления рубля уже пройден, сейчас факторы складываются в пользу его укрепления, сообщил помощник президента Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума. "Если смотреть вперед, очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились", — сказал он.Чиновник пояснил, что решение Центробанка повысить ключевую ставку и другие меры будут сдерживать кредитование и соответственно отток капитала.По словам Орешкина, было несколько причин слабости рубля: с одной стороны, это было связано со снижением цен на нефть, которые в первом полугодии серьезно падали; с другой стороны, импорт восстановился по мере того, как налаживались торговые потоки и произошла их переориентация с западных рынков на южный и восточный.Помощник президента указал, что увеличение импорта — это естественное следствие роста экономики. По его словам, в совокупности из-за этих причин текущий счет платежного баланса несколько ослаб, добавив волатильности на валютный рынок. Он также назвал отток капитала как один из факторов ослабления рубля."Так много говорится о различных мерах, которые будут способствовать его ограничению. Очевидно, здесь пакет мер в ближайшем будущем будет применен. Правительство и ЦБ над этим работают, часть решений уже принимается", — заключил Орешкин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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максим орешкин, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), вэф-2023