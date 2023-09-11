https://ria.ru/20230911/rubl-1895456248.html

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС - РИА Новости, 11.09.2023

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС

Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:34

2023-09-11T06:34

2023-09-11T06:34

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идет недружественных валютах, в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети", - сказал Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, владивосток, вэф-2023