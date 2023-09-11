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Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС - РИА Новости, 11.09.2023
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06:34 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rubl-1895456248.html
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС - РИА Новости, 11.09.2023
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС
Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:34
2023-09-11T06:34
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идет недружественных валютах, в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети", - сказал Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Руслан Давыдов, Владивосток, ВЭФ-2023
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 50 процентов, сообщила ФТС

ФТС: доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50 процентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за российский экспорт уже превысила 50%, а в целом во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«
"В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идет недружественных валютах, в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети", - сказал Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Руслан ДавыдовВладивостокВЭФ-2023
 
 
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