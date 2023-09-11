В Сбербанке рассказали о пилотировании цифрового рубля
Попов: Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастницы на стенде "Сбера" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Участницы на стенде "Сбера" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля, это поэтапный процесс, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
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"Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля. Процесс идет поэтапно, и мы действуем последовательно в рамках установленного процесса", - сказал Попов журналистам в кулуарах ВЭФ.
Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, а в прошлом году тестировал прототип платформы цифрового рубля. Тогда в пилоте участвовало 15 кредитных организаций, включая Сбербанк.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось в России 15 августа. На первом этапе в пилоте принимает ограниченное количество участников среди клиентов 13 банков, при этом Сбербанка среди них не было.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что уже сформирована вторая очередь банков, которые изъявили желание принять участие в тестировании использования цифрового рубля, - это 19 кредитных организаций.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.