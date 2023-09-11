https://ria.ru/20230911/rubl-1895441961.html

В Сбербанке рассказали о пилотировании цифрового рубля

В Сбербанке рассказали о пилотировании цифрового рубля - РИА Новости, 11.09.2023

В Сбербанке рассказали о пилотировании цифрового рубля

Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля, это поэтапный процесс, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:09

2023-09-11T04:09

2023-09-11T04:09

вэф-2023

экономика

россия

владивосток

сбербанк россии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля, это поэтапный процесс, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля. Процесс идет поэтапно, и мы действуем последовательно в рамках установленного процесса", - сказал Попов журналистам в кулуарах ВЭФ. Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, а в прошлом году тестировал прототип платформы цифрового рубля. Тогда в пилоте участвовало 15 кредитных организаций, включая Сбербанк. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Пилотирование цифрового рубля на реальных операциях началось в России 15 августа. На первом этапе в пилоте принимает ограниченное количество участников среди клиентов 13 банков, при этом Сбербанка среди них не было. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что уже сформирована вторая очередь банков, которые изъявили желание принять участие в тестировании использования цифрового рубля, - это 19 кредитных организаций. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

вэф-2023, экономика, россия, владивосток, сбербанк россии