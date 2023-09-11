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На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака - РИА Новости, 11.09.2023
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17:09 11.09.2023 (обновлено: 17:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/rozysk-1895627124.html
На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака
На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака - РИА Новости, 11.09.2023
На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:09
2023-09-11T17:13
в мире
украина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняют в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов), сообщает украинский центр противодействию коррупции. "Судьи апелляции ВАКС объявили в международный розыск экс-директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака. На момент розыска обвиняемого уголовное производство было приостановлено. История началась еще 23 декабря 2022 года, когда Сивака признали виновным в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов) в пользу ОАО "Запорожьеоблэнерго". Ему назначили 3,5 года заключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра противодействия коррупции. Отмечается, что судьи, вынося ему приговор, не стали брать Сивака под стражу в зале суда, и 24 декабря 2022 года Сивак выехал с Украины.
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака

ВАКС Украины объявил в розыск экс-директора ЗТМК Сивака

© Фото : Владимир Сивак/TelegramВладимир Сивак
Владимир Сивак - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Владимир Сивак/Telegram
Владимир Сивак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняют в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов), сообщает украинский центр противодействию коррупции.
"Судьи апелляции ВАКС объявили в международный розыск экс-директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака. На момент розыска обвиняемого уголовное производство было приостановлено. История началась еще 23 декабря 2022 года, когда Сивака признали виновным в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов) в пользу ОАО "Запорожьеоблэнерго". Ему назначили 3,5 года заключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра противодействия коррупции.
Отмечается, что судьи, вынося ему приговор, не стали брать Сивака под стражу в зале суда, и 24 декабря 2022 года Сивак выехал с Украины.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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5 сентября, 12:21
 
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