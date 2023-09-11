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На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака

На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака - РИА Новости, 11.09.2023

На Украине объявили в розыск экс-директора ЗТМК Сивака

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:09

2023-09-11T17:09

2023-09-11T17:13

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины объявил в международный розыск бывшего директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняют в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов), сообщает украинский центр противодействию коррупции. "Судьи апелляции ВАКС объявили в международный розыск экс-директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака. На момент розыска обвиняемого уголовное производство было приостановлено. История началась еще 23 декабря 2022 года, когда Сивака признали виновным в растрате 18,6 миллиона гривен (более 503 тысяч долларов) в пользу ОАО "Запорожьеоблэнерго". Ему назначили 3,5 года заключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра противодействия коррупции. Отмечается, что судьи, вынося ему приговор, не стали брать Сивака под стражу в зале суда, и 24 декабря 2022 года Сивак выехал с Украины.

https://ria.ru/20230905/rabinovich-1894263412.html

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