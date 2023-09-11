https://ria.ru/20230911/rossiya-1895498983.html
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России - РИА Новости, 11.09.2023
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России
Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:28
2023-09-11T10:28
2023-09-11T10:40
польша
россия
безопасность
прибалтика
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР."Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.
https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, безопасность, прибалтика, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Польша, Россия, Безопасность, Прибалтика, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России
Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.
"Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.
Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.
Они в отчаянии. Стало известно, во что ненависть к России превратила Польшу