https://ria.ru/20230911/rossiya-1895498983.html

Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России - РИА Новости, 11.09.2023

Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:28

2023-09-11T10:28

2023-09-11T10:40

польша

россия

безопасность

прибалтика

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР."Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.

https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html

польша

россия

прибалтика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, россия, безопасность, прибалтика, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)