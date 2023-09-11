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Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России - РИА Новости, 11.09.2023
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10:28 11.09.2023 (обновлено: 10:40 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/rossiya-1895498983.html
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России - РИА Новости, 11.09.2023
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России
Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:28
2023-09-11T10:40
польша
россия
безопасность
прибалтика
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР."Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.
https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html
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польша, россия, безопасность, прибалтика, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Польша, Россия, Безопасность, Прибалтика, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил, что Польша и Прибалтика по-прежнему угрожают России

Нарышкин: угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, сообщил в понедельник журналистам глава СВР России Сергей Нарышкин на открытии памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР.
"Установленный памятник - это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада (остаются - ред.) - да, это очевидно", - сказал Нарышкин.
Так он ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, обращена на северо-запад - там, где находятся Польша и Прибалтика.
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ПольшаРоссияБезопасностьПрибалтикаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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