https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html

"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок

"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок - РИА Новости, 11.09.2023

"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок

Работы по электрификации Восточного полигона железных дорог будут завершены в срок - в конце 2024 года, за исключением строительства одной ЛЭП, завершение работ РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:31

2023-09-11T07:31

2023-09-11T07:31

экономика

комсомольск

россети

дальневосточный федеральный университет

владивосток

ржд

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Работы по электрификации Восточного полигона железных дорог будут завершены в срок - в конце 2024 года, за исключением строительства одной ЛЭП, завершение работ по которой перенесено на 2026 год, сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин. Работы по первому этапу Восточного полигона будут завершены в этом году, отметил Рюмин на сессии "Экономика для роста" в рамках ВЭФ. "По второму этапу у нас сроки - конец следующего года. Одну линию, это линия Комсомольск - Селихино - Ванино по решению правительственной комиссии, скоординировав графики с РЖД, мы перенесли на 2026 год", - добавил глава "Россетей". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895457723.html

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Максим Горбачев

экономика, комсомольск, россети, дальневосточный федеральный университет, владивосток, ржд, вэф-2023