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"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок - РИА Новости, 11.09.2023
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07:31 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rosseti-1895464770.html
"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок
"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок - РИА Новости, 11.09.2023
"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок
Работы по электрификации Восточного полигона железных дорог будут завершены в срок - в конце 2024 года, за исключением строительства одной ЛЭП, завершение работ РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:31
2023-09-11T07:31
экономика
комсомольск
россети
дальневосточный федеральный университет
владивосток
ржд
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Работы по электрификации Восточного полигона железных дорог будут завершены в срок - в конце 2024 года, за исключением строительства одной ЛЭП, завершение работ по которой перенесено на 2026 год, сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин. Работы по первому этапу Восточного полигона будут завершены в этом году, отметил Рюмин на сессии "Экономика для роста" в рамках ВЭФ. "По второму этапу у нас сроки - конец следующего года. Одну линию, это линия Комсомольск - Селихино - Ванино по решению правительственной комиссии, скоординировав графики с РЖД, мы перенесли на 2026 год", - добавил глава "Россетей". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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комсомольск
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экономика, комсомольск, россети, дальневосточный федеральный университет, владивосток, ржд, вэф-2023
Экономика, Комсомольск, Россети, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, РЖД, ВЭФ-2023
"Россети" пообещали электрифицировать Восточный полигон ж/д в срок

"Россети": Восточный полигон ж/д будет электрифицирован до конца 2024 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Работа форума
ВЭФ-2023. Работа форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2023. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Работы по электрификации Восточного полигона железных дорог будут завершены в срок - в конце 2024 года, за исключением строительства одной ЛЭП, завершение работ по которой перенесено на 2026 год, сообщил глава "Россетей" Андрей Рюмин.
Работы по первому этапу Восточного полигона будут завершены в этом году, отметил Рюмин на сессии "Экономика для роста" в рамках ВЭФ.
"По второму этапу у нас сроки - конец следующего года. Одну линию, это линия Комсомольск - Селихино - Ванино по решению правительственной комиссии, скоординировав графики с РЖД, мы перенесли на 2026 год", - добавил глава "Россетей".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Минтрансе прокомментировали развитие Восточного полигона
06:46
 
ЭкономикаКомсомольскРоссетиДальневосточный федеральный университетВладивостокРЖДВЭФ-2023
 
 
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