https://ria.ru/20230911/rosatom-1895443292.html

В "Росатоме" рассказали про транзит грузов по СМП

В "Росатоме" рассказали про транзит грузов по СМП - РИА Новости, 11.09.2023

В "Росатоме" рассказали про транзит грузов по СМП

Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, более того, по итогам нынешнего года не... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:21

2023-09-11T04:21

2023-09-11T04:21

вэф-2023

экономика

арктика

владивосток

владимир панов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП), снизившийся в 2022 году, сейчас восстанавливается, более того, по итогам нынешнего года не исключен новый рекорд по количеству грузов, перевезенных по этой морской трассе, заявил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов."Если рассматривать 2021 год, у нас был рекорд по транзитным грузоперевозкам (по Севморпути - ред.), который достиг 2 миллионов тонн. По понятным и объективным причинам в 2022 году транзитный грузопоток достаточно серьезно снизился, практически на 90%", - сказал Панов на сессии "Мировой транспортный северный путь" Восточного экономического форума."Но в этом году мы видим, что транзитный грузопоток восстанавливается, и буквально на днях по Северному морскому пути был перевезен первый (в нынешнем году) миллион именно транзитного груза... В первую очередь в порты азиатского региона", - добавил Панов.По его словам, "Росатом" продолжает получать заявки на транзитные рейсы по СМП."Мы выдаем разрешения и можем предположить, что в этом году, возможно, мы сможем поставить новый рекорд по транзитным грузоперевозкам", - отметил Панов."Росатом" отвечает за развитие инфраструктуры Северного морского пути и в числе прочего выдает разрешения на грузоперевозки по СМП.Что касается общего объема грузоперевозок по СМП в текущем году, то на данный момент он уже превысил 23 миллиона тонн, отметил Панов. "Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост есть", - добавил он. Объем грузоперевозок по Севморпути в 2022 году составил 34 миллиона тонн. По итогам 2023 года, как планируется, он должен достичь 36 миллионов тонн.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, экономика, арктика, владивосток, владимир панов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет