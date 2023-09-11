https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html

Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака

Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака - РИА Новости, 11.09.2023

Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака

Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:27

2023-09-11T15:27

2023-09-11T16:06

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. "Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей", – написал Родригез. Шоумен не раскрыл причину расставания. Более того, он отметил, что в дальнейшем не собирается комментировать эту тему. Тимур Родригез и Анна Керимова поженились в 2007 году. В этом браке родились два сына: Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.). *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230908/pogrebnyak-1894952904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, россия, тимур родригез, знаменитости, развод, отношения