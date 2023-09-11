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Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака - РИА Новости, 11.09.2023
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Шоубиз
 
15:27 11.09.2023 (обновлено: 16:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/rodrigez-1895590081.html
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака - РИА Новости, 11.09.2023
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака
Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:27
2023-09-11T16:06
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развод
отношения
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. "Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей", – написал Родригез. Шоумен не раскрыл причину расставания. Более того, он отметил, что в дальнейшем не собирается комментировать эту тему. Тимур Родригез и Анна Керимова поженились в 2007 году. В этом браке родились два сына: Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.). *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, россия, тимур родригез, знаменитости, развод, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Тимур Родригез, Знаменитости, развод, отношения
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака

Шоумен Тимур Родригез расстался с женой Анной Керимовой после 16 лет брака

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Тимур Родригез с женой Анной Керимовой на премьере фильма "Жизнь впереди" режиссера Карена Оганесяна в Москве
Певец Тимур Родригез с женой Анной Керимовой на премьере фильма Жизнь впереди режиссера Карена Оганесяна в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой.
«
"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей", – написал Родригез.
Шоумен не раскрыл причину расставания. Более того, он отметил, что в дальнейшем не собирается комментировать эту тему.
Тимур Родригез и Анна Керимова поженились в 2007 году. В этом браке родились два сына: Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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