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Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака - РИА Новости, 11.09.2023
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака
Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:27
2023-09-11T15:27
2023-09-11T16:06
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой. "Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей", – написал Родригез. Шоумен не раскрыл причину расставания. Более того, он отметил, что в дальнейшем не собирается комментировать эту тему. Тимур Родригез и Анна Керимова поженились в 2007 году. В этом браке родились два сына: Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.). *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, россия, тимур родригез, знаменитости, развод, отношения
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Тимур Родригез, Знаменитости, развод, отношения
Тимур Родригез расстался с женой после 16 лет брака
Шоумен Тимур Родригез расстался с женой Анной Керимовой после 16 лет брака
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Телеведущий, шоумен и музыкант Тимур Родригез разместил в Instagram* пост, в котором сообщил, что расстался со своей женой Анной Керимовой.
«
"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда останемся безумно любящими родителями наших детей", – написал Родригез.
Шоумен не раскрыл причину расставания. Более того, он отметил, что в дальнейшем не собирается комментировать эту тему.
Тимур Родригез и Анна Керимова поженились в 2007 году. В этом браке родились два сына: Мигель (2009 г.р.) и Даниэль (2012 г.р.).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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