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Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок

Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 11.09.2023

Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок

Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:47

2023-09-11T15:47

2023-09-11T15:53

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. Полёты из Екатеринбурга в столицу Таиланда будут выполняться, начиная с 2 октября 2023 года, два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Хабаровска в Бангкок авиакомпания будет летать с 5 октября по четвергам и субботам. На рейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. "Аэрофлот продолжает развивать программу собственных прямых рейсов в пункты Таиланда из регионов России. Авиакомпания выполняет прямые перелёты в Бангкок из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска", - говорится в сообщении. Ранее авиаперевозчик объявил о регулярных полётах на курорт Пхукет из Владивостока, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, бангкок, новости - туризм, хабаровск, екатеринбург