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Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
15:47 11.09.2023 (обновлено: 15:53 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/reysy-1895605897.html
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 11.09.2023
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок
Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:47
2023-09-11T15:53
аэрофлот
бангкок
туризм
новости - туризм
хабаровск
екатеринбург
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. Полёты из Екатеринбурга в столицу Таиланда будут выполняться, начиная с 2 октября 2023 года, два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Хабаровска в Бангкок авиакомпания будет летать с 5 октября по четвергам и субботам. На рейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. "Аэрофлот продолжает развивать программу собственных прямых рейсов в пункты Таиланда из регионов России. Авиакомпания выполняет прямые перелёты в Бангкок из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска", - говорится в сообщении. Ранее авиаперевозчик объявил о регулярных полётах на курорт Пхукет из Владивостока, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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аэрофлот, бангкок, новости - туризм, хабаровск, екатеринбург
Аэрофлот, Бангкок, Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Екатеринбург

Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту острова Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту острова Пхукет в Таиланде
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик.
Полёты из Екатеринбурга в столицу Таиланда будут выполняться, начиная с 2 октября 2023 года, два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Хабаровска в Бангкок авиакомпания будет летать с 5 октября по четвергам и субботам. На рейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300.
"Аэрофлот продолжает развивать программу собственных прямых рейсов в пункты Таиланда из регионов России. Авиакомпания выполняет прямые перелёты в Бангкок из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска", - говорится в сообщении.
Ранее авиаперевозчик объявил о регулярных полётах на курорт Пхукет из Владивостока, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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