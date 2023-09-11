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Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 11.09.2023
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок
Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:47
2023-09-11T15:47
2023-09-11T15:53
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэрофлот впервые открывает прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга и Хабаровска в Бангкок, сообщает перевозчик. Полёты из Екатеринбурга в столицу Таиланда будут выполняться, начиная с 2 октября 2023 года, два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Из Хабаровска в Бангкок авиакомпания будет летать с 5 октября по четвергам и субботам. На рейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. "Аэрофлот продолжает развивать программу собственных прямых рейсов в пункты Таиланда из регионов России. Авиакомпания выполняет прямые перелёты в Бангкок из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Красноярска", - говорится в сообщении. Ранее авиаперевозчик объявил о регулярных полётах на курорт Пхукет из Владивостока, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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аэрофлот, бангкок, новости - туризм, хабаровск, екатеринбург
Аэрофлот, Бангкок, Туризм, Новости - Туризм, Хабаровск, Екатеринбург