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Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО - РИА Новости, 11.09.2023
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17:16 11.09.2023 (обновлено: 17:32 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895628819.html
Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО
Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО - РИА Новости, 11.09.2023
Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО
Президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года утвердить планы комплексного развития городов Дальневосточного федерального округа. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:16
2023-09-11T17:32
владимир путин
россия
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года утвердить планы комплексного развития городов Дальневосточного федерального округа."Я присоединяюсь к тем, кто сказал о том, такие планы нужны. Когда появляются ориентиры, тогда легче двигаться по достижению необходимых результатов. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим, а правительство попрошу все-таки до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, утвердить планы комплексного развития", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО

Путин поручил до конца года утвердить планы комплексного развития городов ДФО

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года утвердить планы комплексного развития городов Дальневосточного федерального округа.
"Я присоединяюсь к тем, кто сказал о том, такие планы нужны. Когда появляются ориентиры, тогда легче двигаться по достижению необходимых результатов. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим, а правительство попрошу все-таки до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, утвердить планы комплексного развития", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.
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