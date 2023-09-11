https://ria.ru/20230911/razvitie-1895628819.html

Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО

Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО - РИА Новости, 11.09.2023

Путин поручил до конца года утвердить планы развития городов ДФО

Президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года утвердить планы комплексного развития городов Дальневосточного федерального округа. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:16

2023-09-11T17:16

2023-09-11T17:32

владимир путин

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до конца текущего года утвердить планы комплексного развития городов Дальневосточного федерального округа."Я присоединяюсь к тем, кто сказал о том, такие планы нужны. Когда появляются ориентиры, тогда легче двигаться по достижению необходимых результатов. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто работал над этим, а правительство попрошу все-таки до конца текущего года вместе с теми, кто работал над проектами этих документов, утвердить планы комплексного развития", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

https://ria.ru/20230911/vladivostok-1895629777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика