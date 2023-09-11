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ВТБ направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей - РИА Новости, 11.09.2023
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17:15 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/razvitie-1895628608.html
ВТБ направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей
ВТБ направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей - РИА Новости, 11.09.2023
ВТБ направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей
С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более трех тысяч кредитов на общую сумму 80 миллиардов рублей, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:15
2023-09-11T17:15
дальний восток
втб
вэф-2023
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более трех тысяч кредитов на общую сумму 80 миллиардов рублей, что в 4,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщил в ходе ВЭФ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. По данным банка, самый высокий спрос на кредиты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в этом году зафиксирован среди предприятий недропользования (40%), торговли (15%), транспортной сферы, АПК и строительства (по 10% соответственно). Наибольший объем средств в 2023 году привлекли предприятия МСП Магаданской области - свыше 26,5 миллиарда рублей. На втором месте – Якутия, где объем финансирования увеличился до 11,5 миллиарда рублей. Клиенты банка в Хабаровске привлекли 11 миллиардов рублей. По словам Еременко, бизнес на Дальнем Востоке активно пользуется госпрограммами поддержки. На данный момент банк заключил более 730 сделок на льготных условиях на 45,7 миллиарда рублей. Из них 27,5 миллиарда рублей приходится на программу "1764" Минэкономразвития, более 7,6 миллиарда рублей – программу "1528" Минсельхоза. Портфель льготных кредитов банка в ДФО по всем госпрограммам сегодня составляет почти 30 миллиардов рублей. "ВТБ последовательно наращивает объемы финансирования дальневосточного бизнеса. Портфель кредитов клиентов СМБ банка в ДФО достиг 187 миллиардов рублей. ВТБ выступает финансовым партнером крупных инфраструктурных проектов, предприятий недропользования, рыбной промышленности, строительного сектора и других ведущих отраслей экономики региона. Наши дальневосточные подразделения активно работают и с предпринимателями, которые только выходят на рынок. Мы планируем наращивать поддержку бизнеса на Дальнем Востоке, предоставлять финансовые ресурсы, цифровые сервисы, сопровождение ВЭД и другие возможности для развития", − отметил Еременко.
https://ria.ru/20230911/podderzhka-1895584549.html
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дальний восток, втб, вэф-2023
Дальний Восток, ВТБ, ВЭФ-2023

ВТБ направил на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд банка "ВТБ" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд банка ВТБ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более трех тысяч кредитов на общую сумму 80 миллиардов рублей, что в 4,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщил в ходе ВЭФ руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
По данным банка, самый высокий спрос на кредиты в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в этом году зафиксирован среди предприятий недропользования (40%), торговли (15%), транспортной сферы, АПК и строительства (по 10% соответственно).
Наибольший объем средств в 2023 году привлекли предприятия МСП Магаданской области - свыше 26,5 миллиарда рублей. На втором месте – Якутия, где объем финансирования увеличился до 11,5 миллиарда рублей. Клиенты банка в Хабаровске привлекли 11 миллиардов рублей.
По словам Еременко, бизнес на Дальнем Востоке активно пользуется госпрограммами поддержки. На данный момент банк заключил более 730 сделок на льготных условиях на 45,7 миллиарда рублей. Из них 27,5 миллиарда рублей приходится на программу "1764" Минэкономразвития, более 7,6 миллиарда рублей – программу "1528" Минсельхоза. Портфель льготных кредитов банка в ДФО по всем госпрограммам сегодня составляет почти 30 миллиардов рублей.
Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев и старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко во время заключения соглашения о сотрудничестве на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ВТБ и КРДВ усилят поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
Вчера, 14:58
"ВТБ последовательно наращивает объемы финансирования дальневосточного бизнеса. Портфель кредитов клиентов СМБ банка в ДФО достиг 187 миллиардов рублей. ВТБ выступает финансовым партнером крупных инфраструктурных проектов, предприятий недропользования, рыбной промышленности, строительного сектора и других ведущих отраслей экономики региона. Наши дальневосточные подразделения активно работают и с предпринимателями, которые только выходят на рынок. Мы планируем наращивать поддержку бизнеса на Дальнем Востоке, предоставлять финансовые ресурсы, цифровые сервисы, сопровождение ВЭД и другие возможности для развития", − отметил Еременко.
 
Дальний ВостокВТБВЭФ-2023
 
 
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