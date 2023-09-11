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В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 13.09.2023
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11:43 11.09.2023 (обновлено: 09:51 13.09.2023)
https://ria.ru/20230911/raschety-1896030127.html
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 13.09.2023
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах
Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T11:43
2023-09-13T09:51
экономика
самарканд
владивосток
шос
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан. "В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", - сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы". Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, самарканд, владивосток, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Самарканд, Владивосток, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах

В ШОС заявили о проведении работы по увеличению доли нацвалют в расчетах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Работа форума. Стенд ВТБ
ВЭФ-2023. Работа форума. Стенд ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЭФ-2023. Работа форума. Стенд ВТБ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан.
"В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", - сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы".
Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В БРИКС выступили за использование нацвалют
24 августа, 11:56
 
ЭкономикаСамаркандВладивостокШОСДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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