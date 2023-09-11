https://ria.ru/20230911/raschety-1896030127.html

В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах

В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 13.09.2023

В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах

Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-11T11:43

2023-09-11T11:43

2023-09-13T09:51

экономика

самарканд

владивосток

шос

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан. "В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", - сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы". Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, самарканд, владивосток, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023