https://ria.ru/20230911/raschety-1896030127.html
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах - РИА Новости, 13.09.2023
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах
Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T11:43
2023-09-11T11:43
2023-09-13T09:51
экономика
самарканд
владивосток
шос
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895839739_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_387facaf66bc7bfe6f4ce12fa4e2910b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Практическая работа по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах стран-участников Шанхайской организации сотрудничества находится в повестке дня организации, работа ведется представителями финансовых министерств и центральных банков стран-членов организации, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Сохаил Хан. "В ходе прошедшего в Самарканде саммита ШОС была принята дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют в официальных расчетах государств-членов ШОС. Сегодня на повестке дня практическая реализация указанного документа", - сказал Хан в ходе пленарной сессии "Большая Евразия: драйверы формирования альтернативной международной валютно-финансовой системы". Он добавил, что соответствующая работа ведется в рамках специально созданных экспертных группах в лице представителей финансовых министерств и центральных банков государств-членов организации. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230824/briks-1891937191.html
самарканд
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895839739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04ce7ee0701c0acc4aa076e71f8651ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, самарканд, владивосток, шос, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Самарканд, Владивосток, ШОС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В ШОС обсуждают увеличение доли нацвалют в расчетах
В ШОС заявили о проведении работы по увеличению доли нацвалют в расчетах