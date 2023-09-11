Эстония и Латвия закупят у ФРГ системы ПВО IRIS-T на 400 миллионов евро
Эстония и Латвия закупят у Германии системы IRIS-T SLM на 400 миллионов евро
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце в понедельник подписали в Германии соглашение о закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T SLM на сумму почти 400 миллионов евро, сообщила пресс-служба Государственного центра оборонных инвестиций при военном ведомстве Эстонии (RKIK).
"Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии соглашение о закупке систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence на сумму почти 400 миллионов евро. В церемонии принял участие министр обороны Германии Борис Писториус", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Певкур и Мурниеце подписали в Германии документ о намерении Эстонии и Латвии присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).
По словам Певкура, события на Украине показали, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для защиты населения, вооруженных сил и критически важной инфраструктуры от воздушных атак.
"Развитие национальной обороны Эстонии достигло новой вехи с соглашением о центральной противовоздушной обороне. Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба с точки зрения как национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества", - приводит RKIK слова Певкура.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.