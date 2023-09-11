https://ria.ru/20230911/pvo-1895579876.html

В Курской области сработала система ПВО

В Курской области сработала система ПВО - РИА Новости, 11.09.2023

В Курской области сработала система ПВО

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:24

2023-09-11T14:24

2023-09-11T14:30

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

безопасность

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого сентября около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия, безопасность