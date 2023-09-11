https://ria.ru/20230911/pvo-1895579876.html
В Курской области сработала система ПВО
В Курской области сработала система ПВО - РИА Новости, 11.09.2023
В Курской области сработала система ПВО
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:24
2023-09-11T14:24
2023-09-11T14:30
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого сентября около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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курская область, россия, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Безопасность
В Курской области сработала система ПВО
МО РФ: российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью