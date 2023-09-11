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Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО - РИА Новости, 11.09.2023
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13:37 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pvo-1895562653.html
Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО
Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО - РИА Новости, 11.09.2023
Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО
Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:37
2023-09-11T13:37
в мире
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ханно певкур
инара мурниеце
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI). В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая оружейная компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус. "Сегодня в Ретенбахе очень важный день. Подписанное сегодня соглашение о намерениях обеспечит поставку IRIS-T SLM в рамках нашей общей противовоздушной обороны. Наши партнеры Эстония и Латвия сделали этот важный шаг и хотят приобрести это оборудование", - сообщил на совместной пресс-конференции Писториус. Его речь транслировалась на телеканале Phoenix. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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в мире, эстония, латвия, нато, германия, борис писториус, ханно певкур, инара мурниеце
В мире, Эстония, Латвия, НАТО, Германия, Борис Писториус, Ханно Певкур, Инара Мурниеце
Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

Эстония и Латвия присоединились к системе ПВО "Европейский небесный щит"

CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina / Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI).
В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая оружейная компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус. "Сегодня в Ретенбахе очень важный день. Подписанное сегодня соглашение о намерениях обеспечит поставку IRIS-T SLM в рамках нашей общей противовоздушной обороны. Наши партнеры Эстония и Латвия сделали этот важный шаг и хотят приобрести это оборудование", - сообщил на совместной пресс-конференции Писториус. Его речь транслировалась на телеканале Phoenix.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.
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В миреЭстонияЛатвияНАТОГерманияБорис ПисториусХанно ПевкурИнара Мурниеце
 
 
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