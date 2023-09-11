https://ria.ru/20230911/pvo-1895562653.html

Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО - РИА Новости, 11.09.2023

Эстония и Латвия присоединились к европейской системе ПВО

Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:37

2023-09-11T13:37

2023-09-11T13:37

в мире

эстония

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нато

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борис писториус

ханно певкур

инара мурниеце

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Главы минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в понедельник в Германии документ о намерении присоединиться к европейской системе противовоздушной обороны "Европейский небесный щит" (European Sky Shield, ESSI). В церемонии, проходившей в баварском городе Ретенбах, где расположена производящая системы ПВО IRIS-T немецкая оружейная компания Diehl Defence, участвовал также министр обороны Германии Борис Писториус. "Сегодня в Ретенбахе очень важный день. Подписанное сегодня соглашение о намерениях обеспечит поставку IRIS-T SLM в рамках нашей общей противовоздушной обороны. Наши партнеры Эстония и Латвия сделали этот важный шаг и хотят приобрести это оборудование", - сообщил на совместной пресс-конференции Писториус. Его речь транслировалась на телеканале Phoenix. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 19 стран, включая членов НАТО Великобританию, Словакию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Бельгию, Чешскую Республику, Финляндию, Литву, Нидерланды, Румынию, Словению, Эстонию и Норвегию. В феврале 2023 года к проекту также присоединились Швеция, страна-кандидат на вступление в НАТО, и Дания. В июле к европейской системе ПВО European Sky Shield присоединились Швейцария и Австрия.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

эстония

латвия

германия

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в мире, эстония, латвия, нато, германия, борис писториус, ханно певкур, инара мурниеце