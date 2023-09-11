НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт
Эксперт Леонков: в рамках "Стойкого защитника" НАТО отработает прорыв ПВО России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Как сообщила ранее газета Financial Times, страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием около 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Учения должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В частности, отмечает издание, в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя.
"Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне", - сказал Леонков.
"То есть с учетом сведений, которые они получили на Украине за счет полетов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", - считает специалист.
Эксперт добавил, что тут надо учитывать такую деталь, что эшелонированную ПВО в сторону Украины ранее Россия и не строила, она строилась в сторону Запада, "поэтому на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше".
По его оценке, вопрос совместной операции западных стран по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.