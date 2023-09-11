https://ria.ru/20230911/pvo-1895552385.html

НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт

НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2023

НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт

Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:15

2023-09-11T13:15

2023-09-11T13:15

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Как сообщила ранее газета Financial Times, страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием около 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Учения должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В частности, отмечает издание, в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя. "Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне", - сказал Леонков. "То есть с учетом сведений, которые они получили на Украине за счет полетов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", - считает специалист. Эксперт добавил, что тут надо учитывать такую деталь, что эшелонированную ПВО в сторону Украины ранее Россия и не строила, она строилась в сторону Запада, "поэтому на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше". По его оценке, вопрос совместной операции западных стран по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.

https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895490955.html

https://ria.ru/20230909/metodiki-1895124533.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, германия, алексей леонков, нато, в мире