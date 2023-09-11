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НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2023
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13:15 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pvo-1895552385.html
НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт
НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2023
НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт
Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:15
2023-09-11T13:15
украина
россия
германия
алексей леонков
нато
в мире
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Как сообщила ранее газета Financial Times, страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием около 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Учения должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В частности, отмечает издание, в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя. "Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне", - сказал Леонков. "То есть с учетом сведений, которые они получили на Украине за счет полетов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", - считает специалист. Эксперт добавил, что тут надо учитывать такую деталь, что эшелонированную ПВО в сторону Украины ранее Россия и не строила, она строилась в сторону Запада, "поэтому на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше". По его оценке, вопрос совместной операции западных стран по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895490955.html
https://ria.ru/20230909/metodiki-1895124533.html
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украина, россия, германия, алексей леонков, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Алексей Леонков, НАТО, В мире
НАТО готовится отработать прорыв ПВО России, заявил эксперт

Эксперт Леонков: в рамках "Стойкого защитника" НАТО отработает прорыв ПВО России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Запланированные на следующий год крупномасштабные учения стран-членов НАТО "Стойкий защитник" (Steadfast Defender), судя по озвученному числу воздушных задач, предполагают отработку совместной операции стран альянса по подавлению и преодолению российской эшелонированной противовоздушной обороны, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Как сообщила ранее газета Financial Times, страны НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны с участием около 41 тысячи военных и более 50 кораблей. Учения должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. В частности, отмечает издание, в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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"Эти 500-700 задач, запланированных НАТО в рамках "Стойкого защитника", связаны с тем, что по результатам воздушных боев в небе Украины Запад окончательно не получил алгоритма решения вопроса по преодолению и подавлению эшелонированной системы противовоздушной обороны. Одиночные пролеты беспилотников не идут в зачет, потому что не наносят существенного ущерба военным объектам, а только позволяют выявить отдельные бреши в нашей обороне", - сказал Леонков.
"То есть с учетом сведений, которые они получили на Украине за счет полетов своих "разведчиков", они попробуют смоделировать в рамках учений нашу эшелонированную систему ПВО, чтобы дальше совместными усилиями ВВС, Сухопутных войск и военно-морских сил её преодолеть в рамках многодоменной операции", - считает специалист.
Эксперт добавил, что тут надо учитывать такую деталь, что эшелонированную ПВО в сторону Украины ранее Россия и не строила, она строилась в сторону Запада, "поэтому на западном направлении у НАТО проблем с ПВО России будет намного больше".
По его оценке, вопрос совместной операции западных стран по подавлению и преодолению российской системы ПВО остается для Запада ключевым.
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