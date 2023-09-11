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"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/putin-1895691476.html
"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада
"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада - РИА Новости, 11.09.2023
"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада
Президент Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих ВСУ совершать атаки вглубь России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:20
2023-09-11T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
польша
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих ВСУ совершать атаки вглубь России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Путин не клюнул на наживку (Запада. — Прим. Ред.), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле", — отметил он.При этом эксперт также обратил внимание, что Москва будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия, заметив, что подобную угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.Однако Джонсон опасается, что Соединенные Штаты могут пойти на еще более безумные шаги и попытаться напрямую вмешаться в конфликт. Он добавил, что союзники оказались не готовы к затяжному конфликту на Украине и не сумели наладить военное производство для новых поставок ВСУ в должном объеме.На ПМЭФ 16 июня Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895638130.html
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в мире, германия, россия, польша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Польша, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ совершать атаки вглубь России

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих ВСУ совершать атаки вглубь России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Путин не клюнул на наживку (Запада. — Прим. Ред.), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле", — отметил он.
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При этом эксперт также обратил внимание, что Москва будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия, заметив, что подобную угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.
Однако Джонсон опасается, что Соединенные Штаты могут пойти на еще более безумные шаги и попытаться напрямую вмешаться в конфликт. Он добавил, что союзники оказались не готовы к затяжному конфликту на Украине и не сумели наладить военное производство для новых поставок ВСУ в должном объеме.
На ПМЭФ 16 июня Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияПольшаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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