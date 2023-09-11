https://ria.ru/20230911/putin-1895691476.html

"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада

"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада - РИА Новости, 11.09.2023

"Удары по Германии и Польше". В США оценили реакцию Путина на уловку Запада

Президент Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих ВСУ совершать атаки вглубь России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T22:20

2023-09-11T22:20

2023-09-11T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

польша

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не повелся на провокации стран Запада, помогающих ВСУ совершать атаки вглубь России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Путин не клюнул на наживку (Запада. — Прим. Ред.), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле", — отметил он.При этом эксперт также обратил внимание, что Москва будет последней, кто прибегнет к применению ядерного оружия, заметив, что подобную угрозу скорее может спровоцировать сам Запад.Однако Джонсон опасается, что Соединенные Штаты могут пойти на еще более безумные шаги и попытаться напрямую вмешаться в конфликт. Он добавил, что союзники оказались не готовы к затяжному конфликту на Украине и не сумели наладить военное производство для новых поставок ВСУ в должном объеме.На ПМЭФ 16 июня Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895638130.html

https://ria.ru/20230911/vsu-1895604492.html

германия

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, польша, владимир путин, вооруженные силы украины